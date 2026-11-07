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Ataque con drones a base militar en Bolívar deja tres soldados fallecidos

Conflicto en Colombia

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Un ataque terrorista perpetrado con drones cargados de explosivos contra el Cantón Militar de Santa Rosa del Sur, en el departamento de Bolívar, Colombia, cobró la vida de tres militares y dejó a otros ocho con heridas de gravedad este sábado 7 de noviembre.

El Ejército colombiano confirmó el impacto de los artefactos en la base, lo que obligó al traslado inmediato de los afectados a centros de salud especializados para recibir atención médica. Ante el suceso, el presidente Abelardo de la Espriella condenó el acto y dispuso intensificar las operaciones para identificar, perseguir y capturar a los responsables.

Según reportes de la Defensoría del Pueblo, la zona es escenario de disputas territoriales entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Clan del Golfo, grupos que mantienen una constante pugna por el control del área.

Paralelamente, durante la madrugada de este sábado se registró un incidente similar en la estación de peaje de la vía Cali-Popayán. En este caso, el uso de drones con explosivos no dejó víctimas fatales ni daños de gravedad, permitiendo que el tránsito vehicular continuara bajo la vigilancia de las fuerzas de seguridad.

Las Fuerzas Militares de Colombia han reforzado los esquemas de seguridad en los corredores estratégicos del país tras estos eventos, mientras se mantienen las labores de búsqueda de los autores materiales de la incursión en Bolívar.

Con información de noticiascol.com

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