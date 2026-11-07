Un ataque terrorista perpetrado con drones cargados de explosivos contra el Cantón Militar de Santa Rosa del Sur, en el departamento de Bolívar, Colombia, cobró la vida de tres militares y dejó a otros ocho con heridas de gravedad este sábado 7 de noviembre.
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Ataque con drones a base militar en Bolívar deja tres soldados fallecidos
Conflicto en Colombia
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