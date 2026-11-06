Gobierno municipal y autoridades de salud inspeccionan las instalaciones del CDI «La Rosa en Cabimas»

El mandatario municipal agradeció, primeramente, a la Presidenta Encargada, Dra. Delcy Rodríguez; al Gobernador del Zulia, Ing. Luis Caldera; al Ministro del Poder Popular para la Salud, Dr. Carlos Alvarado, a la Viceministra de Redes de Atención Ambulatoria de Salud, Nilka Calderón y la Presidenta de la Fundación Misión Barrio Adentro, Nellys Molina por el recorrido de las instalaciones, además de indagar sobre el proceso de formación y desarrollo del conocimiento que se genera en esos espacios con la Universidad de las Ciencias de la Salud «Hugo Chávez Frías» (UCS).

El burgomaestre especificó que están verificando todos los espacios de salud para el fortalecimiento de sus instalaciones, «estamos inspeccionando desde el personal, las atenciones y los equipos necesarios para mejorar la capacidad de atención en el área de salud. Estamos convencidos que vamos a seguir avanzando en el tema de la salud, en el tema del desarrollo y lo más importante es que de aquí salen buenos profesionales para la atención a nuestro pueblo».

Por su parte, la Viceministra de Redes de Atención Ambulatoria de Salud, Nilka Calderón, mostró su complacencia al realizar el recorrido en el CDI «La Rosa», constatando la operatividad y capacidad que tiene para atender a la población cabimense, el cual, indicó, se seguirá fortaleciendo con la aplicación del Punto y Círculo, con la finalidad de atender más allá de las personas que hace vida en las adyacencias del centro de salud.

«De verdad que estamos muy contentos porque este es un centro docente, un centro de formación y que tiene una gran potencialidad para dar esa respuesta tan necesaria que requiere la población, todo esto con el apoyo del Alcalde Frank Carreño», manifestó Calderón.

Por su parte, la Presidenta de la Fundación Misión Barrio Adentro, Nellys Molina, precisó que el despliegue se realiza a nivel nacional por instrucciones del Ministro del Poder Popular para la Salud, Dr. Carlos Alvarado, visitando específicamente la Red de Atención Primaria, para robustecer y visualizar la capacidad resolutiva en cada uno de los servicios y espacios.

Al respecto, Molina aseguró qué, «se ve que hay un gran empeño y un compromiso de las autoridades gubernamentales desde el ciudadano Gobernador del estado Zulia, articulado con el Gobierno Nacional y Municipal, en la optimización del sistema de salud».

Mediante estas medidas, el Gobierno Bolivariano reafirma su compromiso con el fortalecimiento del sector salud en la localidad, a fin de que la atención médica a la población cabimense sea óptima.

Prensa Alcaldía Bolivariana de Cabimas