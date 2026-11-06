Las investigaciones realizadas por la Delegación Municipal Valencia del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) permitieron resolver el asesinato del comerciante Emanuel Orión Peña León, de 27 años, ocurrido el pasado 23 de octubre de 2026 en la parroquia Rafael Urdaneta del estado Carabobo.
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Sucesos
Cicpc esclarece el homicidio de un comerciante en Valencia tras engaño con divisas
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