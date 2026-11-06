Cicpc esclarece el homicidio de un comerciante en Valencia tras engaño con divisas

Según la información oficial, la víctima fue citada bajo el engaño de concretar una operación de canje de divisas electrónicas en la plataforma USDT. La emboscada fue orquestada por Eduard Jesús Valero Castellanos y Jhon Abraham Martínez Lenes, quienes mantenían relaciones comerciales previas con el joven.

Durante el encuentro, Martínez Lenes y Jacksue Ángel de Jesús Méndez Vargas abordaron el vehículo de la víctima, una camioneta Toyota 4Runner, para dirigirlo hacia el sector Boca de Río. En ese lugar, Méndez Vargas disparó dos veces contra la cabeza de Peña León, causándole la muerte de forma inmediata. Tras el ataque, los agresores sustrajeron 5.000 dólares en efectivo, un reloj y dos teléfonos inteligentes.

Para facilitar la huida, los implicados contaron con el apoyo de Eduar Castellanos y Frederick Miguel Solís Montilla, quienes los esperaban en un vehículo Toyota Corolla plateado. Gracias a las entrevistas a testigos y los peritajes forenses coordinados por la policía científica, los funcionarios lograron ubicar y aprehender a todos los involucrados en el suceso.

La totalidad del procedimiento policial y las evidencias incautadas quedaron puestas a la orden de la fiscalía correspondiente del Ministerio Público.