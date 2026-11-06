Rafael Ángel Loaiza González, de 22 años, perdió la vida la noche del pasado miércoles 5 de noviembre en el municipio Santa Rita, estado Zulia. El joven fue atacado a tiros por sus acompañantes de viaje al momento de desembarcar de un peñero en el sector El Caño, urbanización Cacique Nigale.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Sucesos
Asesinan a joven de 22 años tras descender de una embarcación en Santa Rita
Sucesos en el Zulia
|1 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de noticiascol.com
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Cargando el siguiente artículo...