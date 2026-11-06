Asesinan a joven de 22 años tras descender de una embarcación en Santa Rita

Según los reportes iniciales, la víctima descendía de la embarcación cuando fue sorprendida por los disparos efectuados por quienes lo acompañaban en la travesía. El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) asumió las investigaciones del caso para esclarecer el móvil del homicidio. Aunque las autoridades manejan como hipótesis principal el sicariato o un ajuste de cuentas, no se descarta ninguna otra línea de investigación hasta que concluyan las pesquisas. El organismo de seguridad será el encargado de informar los resultados finales sobre este suceso que conmocionó a la comunidad de la Costa Oriental del Lago.