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Asamblea Nacional designa a Alexander Yánez como embajador en Guyana

Diplomacia venezolana

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Este jueves 5 de noviembre, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad la designación de Alexander Yánez como nuevo embajador de Venezuela ante la República Cooperativa de Guyana. El diplomático, identificado como Alexander Gabriel Yánez Deleuze, ejercerá funciones como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario.

La decisión fue tomada durante la sesión ordinaria del Parlamento, tras la presentación de la propuesta por parte de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración. Según lo informado, este nombramiento busca fortalecer los canales de diálogo y dinamizar la agenda bilateral entre ambos países, bajo los lineamientos de la diplomacia de paz.

Yánez cuenta con una trayectoria previa en el servicio exterior. Entre sus cargos anteriores destacan su gestión como viceministro para América Latina y el Caribe en 2014, viceministro para temas multilaterales desde agosto de 2019, y su representación diplomática ante Bolivia y Perú. Asimismo, desde 2024 se desempeñaba como Representante Permanente de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otros organismos internacionales con sede en Ginebra.

Con información de noticiascol.com

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