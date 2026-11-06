Este jueves 5 de noviembre, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad la designación de Alexander Yánez como nuevo embajador de Venezuela ante la República Cooperativa de Guyana. El diplomático, identificado como Alexander Gabriel Yánez Deleuze, ejercerá funciones como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario.
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Asamblea Nacional designa a Alexander Yánez como embajador en Guyana
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