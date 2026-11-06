Este jueves 5 de noviembre, la Alcaldía Bolivariana del Municipio Cabimas ejecutó una jornada de atención integral en la parroquia Rómulo Betancourt, con el objetivo de entregar ayudas técnicas a familias vulnerables que resultaron afectadas por las fuertes precipitaciones ocurridas el pasado 27 de octubre.
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Cabimas
Alcaldía de Cabimas entrega ayudas técnicas a familias afectadas por lluvias en la parroquia Rómulo Betancourt
Acción social en Cabimas
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Con información de Prensa Alcaldía Bolivariana de Cabimas
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