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Alcaldía de Cabimas entrega ayudas técnicas a familias afectadas por lluvias en la parroquia Rómulo Betancourt

Acción social en Cabimas

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Este jueves 5 de noviembre, la Alcaldía Bolivariana del Municipio Cabimas ejecutó una jornada de atención integral en la parroquia Rómulo Betancourt, con el objetivo de entregar ayudas técnicas a familias vulnerables que resultaron afectadas por las fuertes precipitaciones ocurridas el pasado 27 de octubre.

La actividad fue coordinada por la Secretaría para la Transformación de la Protección y Desarrollo Social, bajo la dirección de Adriana Castro. Durante el despliegue, las autoridades locales destacaron que esta iniciativa forma parte de un esfuerzo conjunto entre los distintos niveles de gobierno para brindar respuestas inmediatas a los ciudadanos damnificados por los eventos climáticos recientes.

Durante la jornada, se atendieron casos prioritarios en diversos sectores de la parroquia. Entre los beneficiarios se encuentra Ramón Soto, residente del sector Los Médanos, quien recibió un colchón y láminas de zinc para la rehabilitación de su vivienda. Asimismo, otros habitantes de la zona, como la familia de Elsy González y Karley Díaz, recibieron insumos tras haber sido censados por las autoridades municipales tras las lluvias.

La representación municipal reafirmó su compromiso de mantenerse desplegados en las comunidades para continuar con la atención oportuna a los sectores más afectados. Según lo informado por la Secretaría, estas acciones buscan mitigar los daños sufridos por los habitantes y dignificar a las familias, cumpliendo con los compromisos adquiridos por el gobierno local tras la contingencia.

Los ciudadanos beneficiados expresaron su agradecimiento por la entrega de los materiales, destacando la importancia de recibir respuestas concretas ante las contingencias climáticas que afectaron sus hogares en días pasados.

Con información de Prensa Alcaldía Bolivariana de Cabimas

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