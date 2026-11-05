Vuelco de patrulla del CICPC en la vía a Caja Seca deja ocho funcionarios heridos

La unidad, adscrita a la Delegación Municipal Caja Seca del organismo detectivesco, perdió el control y volcó fuera de la calzada por causas que aún son objeto de investigación. En el vehículo viajaban seis hombres y dos mujeres, quienes fueron atendidos inicialmente en el Hospital de Tucaní y posteriormente trasladados al Hospital de Caja Seca.

De acuerdo con los reportes médicos preliminares, dos de los efectivos presentan heridas de gravedad, por lo que se estima su traslado hacia el Hospital Central de Valera para recibir atención especializada. El resto de los funcionarios se encuentra en condición estable.

Tras el suceso, organismos de rescate y seguridad acudieron al sitio para realizar las labores de atención prehospitalaria y asegurar la vía. Por su parte, las autoridades iniciaron las averiguaciones correspondientes para determinar las causas exactas del accidente.