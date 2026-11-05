Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Sucesos

Vuelco de patrulla del CICPC en la vía a Caja Seca deja ocho funcionarios heridos

Accidente vial

|1 min|
Imagen de la noticia: Vuelco de patrulla del CICPC en la vía a Caja Seca deja ocho funcionarios heridos

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

Ocho funcionarios del CICPC resultaron lesionados tras el vuelco de la patrulla en la que se desplazaban por la carretera Panamericana. El siniestro ocurrió el pasado 4 de noviembre en el tramo comprendido entre los sectores Caza Azul y Playa Grande, en la ruta que conecta Mérida con el Zulia, vía a Caja Seca.

La unidad, adscrita a la Delegación Municipal Caja Seca del organismo detectivesco, perdió el control y volcó fuera de la calzada por causas que aún son objeto de investigación. En el vehículo viajaban seis hombres y dos mujeres, quienes fueron atendidos inicialmente en el Hospital de Tucaní y posteriormente trasladados al Hospital de Caja Seca.

De acuerdo con los reportes médicos preliminares, dos de los efectivos presentan heridas de gravedad, por lo que se estima su traslado hacia el Hospital Central de Valera para recibir atención especializada. El resto de los funcionarios se encuentra en condición estable.

Tras el suceso, organismos de rescate y seguridad acudieron al sitio para realizar las labores de atención prehospitalaria y asegurar la vía. Por su parte, las autoridades iniciaron las averiguaciones correspondientes para determinar las causas exactas del accidente.

Con información de noticiascol.com

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

SucesosCaja SecaCicpcPanamericana

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.