Ocho funcionarios del CICPC resultaron lesionados tras el vuelco de la patrulla en la que se desplazaban por la carretera Panamericana. El siniestro ocurrió el pasado 4 de noviembre en el tramo comprendido entre los sectores Caza Azul y Playa Grande, en la ruta que conecta Mérida con el Zulia, vía a Caja Seca.
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Sucesos
Vuelco de patrulla del CICPC en la vía a Caja Seca deja ocho funcionarios heridos
Accidente vial
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Con información de noticiascol.com
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