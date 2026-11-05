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Gastronomía

Huevos tontos: la alternativa económica y nutritiva al clásico huevo frito

Gastronomía tradicional

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Imagen de la noticia: Huevos tontos: la alternativa económica y nutritiva al clásico huevo frito

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En la cotidianidad de la cocina, el huevo frito suele ser la solución más inmediata ante una despensa limitada. Sin embargo, la tradición culinaria ofrece alternativas que permiten elevar ingredientes sencillos a platos de categoría superior, aplicando técnicas de cocina de aprovechamiento para evitar el desperdicio de alimentos.

Un ejemplo destacado de esta práctica son los huevos tontos, o repápalos, una preparación arraigada en la tradición española que utiliza el pan duro como base principal. Para su elaboración, el pan del día anterior se hidrata con leche hasta obtener una textura firme, que luego se mezcla con huevos, ajo rallado, perejil y sal, formando una masa similar a la de las croquetas.

Huevos tontos: cocina de aprovechamiento que transforma un clásico fríto en un manjarFoto: Magnific

El proceso continúa con la fritura de pequeñas porciones de esta mezcla en aceite de oliva caliente hasta alcanzar un tono dorado. El toque distintivo que eleva este plato por encima de cualquier otra opción radica en su cocción final dentro de una salsa casera, compuesta por cebolla caramelizada, harina tostada, vino blanco, caldo vegetal y pimentón dulce.

Al sumergir los trozos dorados en esta salsa caliente, se logra un resultado jugoso y reconfortante. Esta técnica permite crear un plato sumamente jugoso, reconfortante y lleno de sabor tradicional, ideal para quienes buscan maximizar los recursos de su despensa sin sacrificar la calidad en la mesa.

Con información de Magnific

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