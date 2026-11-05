La Alcaldía Bolivariana de Cabimas informó sobre la culminación de los trabajos de reparación en la Avenida Intercomunal, específicamente en el cruce con la carretera J. La intervención, ejecutada por la Dirección de Ingeniería Municipal y Obras Públicas, consistió en la sustitución de colector de aguas servidas de 32 pulgadas que presentaba una socavación bajo un puente cajón.
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Cabimas
Finalizan trabajos de reparación en colector de la Avenida Intercomunal de Cabimas
Infraestructura municipal
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Con información de Prensa Alcaldía Bolivariana de Cabimas
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