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Cabimas

Finalizan trabajos de reparación en colector de la Avenida Intercomunal de Cabimas

Infraestructura municipal

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La Alcaldía Bolivariana de Cabimas informó sobre la culminación de los trabajos de reparación en la Avenida Intercomunal, específicamente en el cruce con la carretera J. La intervención, ejecutada por la Dirección de Ingeniería Municipal y Obras Públicas, consistió en la sustitución de colector de aguas servidas de 32 pulgadas que presentaba una socavación bajo un puente cajón.

El alcalde Frank Carreño, quien supervisó las maniobras iniciadas la tarde del miércoles 4 de noviembre, detalló que la obra permitirá restablecer el flujo de aguas residuales desde la carretera J hacia la estación de bombeo El Suiche. Según el reporte oficial, las labores se extendieron por 12 horas continuas.

Tras finalizar el ensamblaje de la red, las cuadrillas municipales procedieron con las labores de rellenado y compactación para restituir el paso vehicular en la zona. El burgomaestre indicó que, en los próximos días, se realizarán las tareas de bacheo necesarias para completar la recuperación de la vialidad. De forma simultánea, el equipo técnico intervino en las cercanías de la carretera K para reemplazar una tubería de agua potable de 6 pulgadas que había cumplido su vida útil.

Con información de Prensa Alcaldía Bolivariana de Cabimas

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