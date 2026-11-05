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Fallece niño de un año en Maturín por ingesta accidental de combustible

Suceso en Monagas

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Un niño de un año, identificado como Wilder Damián Marín Vallenilla, perdió la vida en el Hospital Universitario Doctor Manuel Núñez Tovar de Maturín, estado Monagas, tras un accidente doméstico. Según los reportes, el infante ingirió gasoil de manera accidental en su residencia situada en el sector Nuevo Temblador, municipio Libertador.

Tras el consumo del combustible, el menor fue trasladado inicialmente a un centro asistencial de la zona. Debido a la gravedad de su estado, los médicos ordenaron su traslado urgente al hospital principal de Maturín. A pesar de los protocolos de emergencia aplicados por el personal de salud, el daño causado por la toxicidad del líquido resultó irreversible.

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) iniciaron las averiguaciones correspondientes para esclarecer los hechos. Actualmente, los detectives continúan con la recolección de testimonios de los familiares y el análisis de las circunstancias que permitieron al niño tener acceso al combustible. El menor ingresó al área de pediatría del centro asistencial en estado crítico tras consumir el líquido inflamable.

Con información de noticiascol.com

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