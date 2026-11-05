Un niño de un año, identificado como Wilder Damián Marín Vallenilla, perdió la vida en el Hospital Universitario Doctor Manuel Núñez Tovar de Maturín, estado Monagas, tras un accidente doméstico. Según los reportes, el infante ingirió gasoil de manera accidental en su residencia situada en el sector Nuevo Temblador, municipio Libertador.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Sucesos
Fallece niño de un año en Maturín por ingesta accidental de combustible
Suceso en Monagas
|1 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de noticiascol.com
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Cargando el siguiente artículo...