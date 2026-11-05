Fallece niño de un año en Maturín por ingesta accidental de combustible

Tras el consumo del combustible, el menor fue trasladado inicialmente a un centro asistencial de la zona. Debido a la gravedad de su estado, los médicos ordenaron su traslado urgente al hospital principal de Maturín. A pesar de los protocolos de emergencia aplicados por el personal de salud, el daño causado por la toxicidad del líquido resultó irreversible.

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) iniciaron las averiguaciones correspondientes para esclarecer los hechos. Actualmente, los detectives continúan con la recolección de testimonios de los familiares y el análisis de las circunstancias que permitieron al niño tener acceso al combustible. El menor ingresó al área de pediatría del centro asistencial en estado crítico tras consumir el líquido inflamable.