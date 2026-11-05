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Accidente múltiple en la autopista Caracas-La Guaira deja un fallecido y varios heridos

Siniestro vial

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Un accidente múltiple se registró la mañana de este jueves en la autopista Caracas-La Guaira, específicamente en el sector conocido como el Sobreancho, en sentido hacia la capital. El hecho, ocurrido aproximadamente a las 7:10 a.m., involucró a una gandola y a varios motorizados.

GNB trató de parar el tráfico en la Caracas - La Guaira y provocó una tragedia: 5 de noviembre

De acuerdo con reportes preliminares difundidos en redes sociales, el siniestro se originó luego de que un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) intentara detener el flujo vehicular en la vía tras el accidente de una gandola. En medio de la maniobra, varios motorizados arrollaron al efectivo y colisionaron entre sí, lo que derivó en un accidente múltiple.

La situación dejó a varias personas con lesiones de gravedad y, de manera extraoficial, se reporta el fallecimiento de un ciudadano. Hasta el momento, las autoridades no han emitido un parte oficial sobre el suceso, por lo que se espera un reporte detallado en las próximas horas.

Con información de noticiascol.com

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