Un accidente múltiple se registró la mañana de este jueves en la autopista Caracas-La Guaira, específicamente en el sector conocido como el Sobreancho, en sentido hacia la capital. El hecho, ocurrido aproximadamente a las 7:10 a.m., involucró a una gandola y a varios motorizados.
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Sucesos
Accidente múltiple en la autopista Caracas-La Guaira deja un fallecido y varios heridos
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Con información de noticiascol.com
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