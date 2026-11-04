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Zulia

Zulia instala Estado Mayor para ejecutar el Plan Venezuela Alimenta

Gestión regional

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El gobernador Luis Caldera instaló este martes 3 de noviembre en la sede de la Gobernación del Zulia el Estado Mayor del Plan Venezuela Alimenta, con el objetivo de coordinar la ejecución de esta estrategia nacional en la región. La instancia, que integra a representantes ministeriales, alcaldías y organismos regionales, busca garantizar el bienestar de la población mediante una planificación estructurada.

Esta instancia trabajará bajo seis vértices de acción estratégica para fortalecer la producción local, la distribución de insumos y la atención nutricional en los municipios zulianos. Entre las prioridades, se encuentra el impulso a la producción de alimentos en 582 circuitos comunales y el seguimiento a los proyectos derivados de la pasada consulta popular.

El plan contempla la reactivación de establecimientos Mercal y PDVAL, además de la consolidación de unidades de recuperación nutricional en municipios clave como Cabimas, Machiques de Perijá, Mara y Guajira. Asimismo, se fortalecerá el Programa Alimentario Escolar Bolivariano (Paeb), que brinda atención a más de 600.000 niños y adolescentes en la entidad.

El mandatario regional destacó que el primer vértice de acción está vinculado al sector pesquero y a las pequeñas empresas locales. Caldera enfatizó que, a pesar de que el Zulia cuenta con 19 municipios pesqueros, es necesario mejorar el consumo interno mediante jornadas de educación nutricional y el despliegue de mercados a cielo abierto. El esquema también incluye la protección social a través de casas de alimentación y la atención a los adultos mayores durante la temporada decembrina.

Con información de La Verdad

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