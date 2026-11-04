El gobernador Luis Caldera instaló este martes 3 de noviembre en la sede de la Gobernación del Zulia el Estado Mayor del Plan Venezuela Alimenta, con el objetivo de coordinar la ejecución de esta estrategia nacional en la región. La instancia, que integra a representantes ministeriales, alcaldías y organismos regionales, busca garantizar el bienestar de la población mediante una planificación estructurada.
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Zulia
Zulia instala Estado Mayor para ejecutar el Plan Venezuela Alimenta
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Con información de La Verdad
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