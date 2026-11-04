Zulia instala Estado Mayor para ejecutar el Plan Venezuela Alimenta

Esta instancia trabajará bajo seis vértices de acción estratégica para fortalecer la producción local, la distribución de insumos y la atención nutricional en los municipios zulianos. Entre las prioridades, se encuentra el impulso a la producción de alimentos en 582 circuitos comunales y el seguimiento a los proyectos derivados de la pasada consulta popular.

El plan contempla la reactivación de establecimientos Mercal y PDVAL, además de la consolidación de unidades de recuperación nutricional en municipios clave como Cabimas, Machiques de Perijá, Mara y Guajira. Asimismo, se fortalecerá el Programa Alimentario Escolar Bolivariano (Paeb), que brinda atención a más de 600.000 niños y adolescentes en la entidad.

El mandatario regional destacó que el primer vértice de acción está vinculado al sector pesquero y a las pequeñas empresas locales. Caldera enfatizó que, a pesar de que el Zulia cuenta con 19 municipios pesqueros, es necesario mejorar el consumo interno mediante jornadas de educación nutricional y el despliegue de mercados a cielo abierto. El esquema también incluye la protección social a través de casas de alimentación y la atención a los adultos mayores durante la temporada decembrina.