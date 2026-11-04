Proyecciones confirman victoria demócrata en la Cámara de Representantes de EE.UU.

Las estimaciones, respaldadas por la Mesa de Decisión de CNN y Decision Desk HQ, confirman que el bloque demócrata asumirá la mayoría en la Cámara Baja a partir del próximo 3 de enero. Con este triunfo, la oposición recupera capacidad legislativa para realizar labores de supervisión, citar a funcionarios e impulsar investigaciones sobre el Ejecutivo.

Este viraje político se perfila como el primer contrapeso real al poder del mandatario desde su retorno a la Casa Blanca hace dos años, lo que limitará su margen de maniobra para aprobar leyes que cuenten únicamente con el respaldo del Partido Republicano.

Tras conocerse los resultados, el presidente Donald Trump se pronunció a través de su plataforma Truth Social. En su mensaje, el mandatario sostuvo que no figuraba en la boleta electoral y aseguró que, de haber participado, habría obtenido la victoria por una amplia diferencia.