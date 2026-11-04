El Partido Demócrata obtuvo el control de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, de acuerdo con las proyecciones de las principales cadenas de noticias difundidas este martes 3 de noviembre. Este resultado marca el fin del dominio republicano en el Congreso y representa un cambio significativo en el panorama político frente a la administración del presidente Donald Trump.
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Proyecciones confirman victoria demócrata en la Cámara de Representantes de EE.UU.
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