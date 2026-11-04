Una pareja de venezolanos, identificada como Mirialbis Aleisber Obdulio Yánez, de 39 años, y Deibis Francisco Guzmán Salazar, de 43, falleció tras ser arrollada por un vehículo en el municipio de Francisco Alves, estado de Paraná, Brasil. Ambos eran originarios de El Tigre, estado Anzoátegui.
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Pareja venezolana muere arrollada por conductor ebrio en Brasil
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