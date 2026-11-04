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Pareja venezolana muere arrollada por conductor ebrio en Brasil

Tragedia en el exterior

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Una pareja de venezolanos, identificada como Mirialbis Aleisber Obdulio Yánez, de 39 años, y Deibis Francisco Guzmán Salazar, de 43, falleció tras ser arrollada por un vehículo en el municipio de Francisco Alves, estado de Paraná, Brasil. Ambos eran originarios de El Tigre, estado Anzoátegui.

El suceso ocurrió la noche del sábado 31 de octubre, cuando el conductor, un hombre de 31 años, perdió el control de su automóvil mientras realizaba una maniobra ilegal conocida como «cavalinho de pau». El vehículo impactó contra otros dos autos estacionados antes de subir a la acera y embestir a las víctimas.

Pareja venezolana muere trágicamente en Brasil: conductor ebrio los arrolló mientras realizaba maniobras ilegales

Deibis Francisco Guzmán Salazar falleció al poco tiempo de ingresar a un centro asistencial, mientras que Mirialbis Aleisber Obdulio Yánez murió la mañana del domingo 1 de noviembre a causa de la gravedad de sus heridas.

Las autoridades locales detuvieron al responsable en flagrancia, quien presentaba signos de embriaguez al momento del incidente. El caso se encuentra bajo investigación judicial.

Con información de noticiascol.com

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