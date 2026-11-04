Pareja venezolana muere arrollada por conductor ebrio en Brasil

El suceso ocurrió la noche del sábado 31 de octubre, cuando el conductor, un hombre de 31 años, perdió el control de su automóvil mientras realizaba una maniobra ilegal conocida como «cavalinho de pau». El vehículo impactó contra otros dos autos estacionados antes de subir a la acera y embestir a las víctimas.

Deibis Francisco Guzmán Salazar falleció al poco tiempo de ingresar a un centro asistencial, mientras que Mirialbis Aleisber Obdulio Yánez murió la mañana del domingo 1 de noviembre a causa de la gravedad de sus heridas.

Las autoridades locales detuvieron al responsable en flagrancia, quien presentaba signos de embriaguez al momento del incidente. El caso se encuentra bajo investigación judicial.