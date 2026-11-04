Operación ‘Esparta’ reforzará seguridad en la frontera colombo-venezolana con 1.200 efectivos

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, anunció la puesta en marcha de esta ofensiva desde Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander. El mandatario señaló que el objetivo principal es recuperar la seguridad y restablecer la autoridad legítima del Estado frente a las organizaciones criminales que operan en la zona, especialmente en la región del Catatumbo.

Para ejecutar estas acciones, el ministro de Defensa, Jorge Mora, informó que la operación contará inicialmente con un contingente de 1.200 efectivos del Ejército y la Policía Nacional. A este despliegue se sumará próximamente una unidad de Infantería de Marina para el patrullaje de los ríos estratégicos del departamento.

Entre las novedades operativas, las autoridades destacaron la incorporación de tecnología antidrones para contrarrestar los ataques de grupos armados. Asimismo, se activó el Bloque Operacional de Seguridad Urbana (Bosur), una unidad especializada destinada a combatir delitos de alto impacto como la extorsión y el homicidio en el área metropolitana de Cúcuta.