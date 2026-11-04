Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Internacionales

Operación ‘Esparta’ reforzará seguridad en la frontera colombo-venezolana con 1.200 efectivos

Seguridad fronteriza

|2 min|
Imagen de la noticia: Operación ‘Esparta’ reforzará seguridad en la frontera colombo-venezolana con 1.200 efectivos

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

El Gobierno de Colombia desplegó este martes la campaña militar y policial ‘Esparta’, una estrategia de gran escala diseñada para recuperar el control territorial y la seguridad en la zona fronteriza con Venezuela. La medida responde al recrudecimiento de la violencia en la región, que incluyó el reciente asesinato del exsecretario de Gobierno local, Miguel Castellanos.

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, anunció la puesta en marcha de esta ofensiva desde Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander. El mandatario señaló que el objetivo principal es recuperar la seguridad y restablecer la autoridad legítima del Estado frente a las organizaciones criminales que operan en la zona, especialmente en la región del Catatumbo.

Para ejecutar estas acciones, el ministro de Defensa, Jorge Mora, informó que la operación contará inicialmente con un contingente de 1.200 efectivos del Ejército y la Policía Nacional. A este despliegue se sumará próximamente una unidad de Infantería de Marina para el patrullaje de los ríos estratégicos del departamento.

Entre las novedades operativas, las autoridades destacaron la incorporación de tecnología antidrones para contrarrestar los ataques de grupos armados. Asimismo, se activó el Bloque Operacional de Seguridad Urbana (Bosur), una unidad especializada destinada a combatir delitos de alto impacto como la extorsión y el homicidio en el área metropolitana de Cúcuta.

View post on X
Con información de noticiascol.com

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

InternacionalesColombiaFronteraSeguridad

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.