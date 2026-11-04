El Gobierno de Colombia desplegó este martes la campaña militar y policial ‘Esparta’, una estrategia de gran escala diseñada para recuperar el control territorial y la seguridad en la zona fronteriza con Venezuela. La medida responde al recrudecimiento de la violencia en la región, que incluyó el reciente asesinato del exsecretario de Gobierno local, Miguel Castellanos.
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Operación ‘Esparta’ reforzará seguridad en la frontera colombo-venezolana con 1.200 efectivos
Seguridad fronteriza
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Con información de noticiascol.com
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