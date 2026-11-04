El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció que el conflicto bélico con Irán tuvo un impacto directo en los resultados electorales del país. El mandatario señaló que el incremento en los precios del combustible, derivado de la confrontación, afectó la percepción de su partido ante los electores.
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Conflicto con Irán afectó resultados electorales, reconoce Donald Trump
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