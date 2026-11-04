Conflicto con Irán afectó resultados electorales, reconoce Donald Trump

Durante una presentación en la Casa Blanca, Trump respaldó las declaraciones de su vicepresidente, JD Vance, quien atribuyó la derrota electoral a la guerra. «Es, en gran medida, cierto», afirmó el presidente al referirse a la postura de Vance sobre cómo el conflicto «provocó un ligero aumento en el precio de la gasolina».

A pesar de los resultados en las urnas, que dejaron a los demócratas con mayorías en el Senado y la Cámara de Representantes, Trump mantuvo su postura sobre las acciones militares iniciadas el pasado 28 de febrero en conjunto con Israel. «Si tuviera que volver a hacerlo, lo haría de nuevo», enfatizó el mandatario, argumentando que la medida es necesaria para evitar que Irán obtenga armas nucleares.

La situación bélica, que se mantiene ocho meses después del inicio de las maniobras, continúa generando afectaciones sobre el tráfico comercial en el estrecho de Ormuz.