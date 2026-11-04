Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Internacionales

Conflicto con Irán afectó resultados electorales, reconoce Donald Trump

Política exterior

|2 min|
Imagen de la noticia: Conflicto con Irán afectó resultados electorales, reconoce Donald Trump

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció que el conflicto bélico con Irán tuvo un impacto directo en los resultados electorales del país. El mandatario señaló que el incremento en los precios del combustible, derivado de la confrontación, afectó la percepción de su partido ante los electores.

Durante una presentación en la Casa Blanca, Trump respaldó las declaraciones de su vicepresidente, JD Vance, quien atribuyó la derrota electoral a la guerra. «Es, en gran medida, cierto», afirmó el presidente al referirse a la postura de Vance sobre cómo el conflicto «provocó un ligero aumento en el precio de la gasolina».

A pesar de los resultados en las urnas, que dejaron a los demócratas con mayorías en el Senado y la Cámara de Representantes, Trump mantuvo su postura sobre las acciones militares iniciadas el pasado 28 de febrero en conjunto con Israel. «Si tuviera que volver a hacerlo, lo haría de nuevo», enfatizó el mandatario, argumentando que la medida es necesaria para evitar que Irán obtenga armas nucleares.

La situación bélica, que se mantiene ocho meses después del inicio de las maniobras, continúa generando afectaciones sobre el tráfico comercial en el estrecho de Ormuz.

Con información de noticiascol.com

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

InternacionalesDonald TrumpElecciones EEUUIrán

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.