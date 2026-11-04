El cuidado de la salud física y la corrección de la postura corporal se han consolidado como prioridades para quienes buscan mitigar los efectos del sedentarismo y los dolores lumbares. Aunque la plancha abdominal ha sido históricamente el ejercicio de referencia para fortalecer el centro del cuerpo, profesionales de la actividad física señalan la existencia de otras opciones complementarias para trabajar los músculos posteriores de manera integral.
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Cómo realizar extensiones de espalda en casa para mejorar la postura
Salud y bienestar
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