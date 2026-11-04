Cómo realizar extensiones de espalda en casa para mejorar la postura

Dentro de las alternativas más destacadas se encuentra la extensión de espalda, y específicamente su variante conocida como extensión inversa, un movimiento sumamente eficaz que permite trabajar de forma directa tanto los músculos lumbares como los glúteos mediante una elevación controlada de las extremidades inferiores.

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Para ejecutar la extensión inversa en el hogar, se recomienda colocarse boca abajo sobre una superficie firme, dejando las piernas suspendidas fuera del borde y sujetándose con las manos para mantener la estabilidad. El movimiento consiste en elevar las piernas con suavidad, manteniendo el abdomen activado para proteger la columna, y regresar a la posición inicial sin realizar impulsos bruscos.

Otra opción accesible consiste en acostarse sobre una colchoneta, ubicar las manos a los costados de la cabeza y elevar el pecho unos centímetros del suelo mientras se mantiene el cuello alineado con la columna. Los expertos enfatizan que quienes se inician en esta práctica deben comenzar con pocas repeticiones y priorizar la técnica antes de incorporar cualquier tipo de peso externo.