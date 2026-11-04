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CIDEZ celebra su 165.° aniversario con el compromiso gremial de aportar a la recuperación del país

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El pasado 29 de octubre, en el marco del Día del Ingeniero, se celebró en Maracaibo el 165.° aniversario del Centro de Ingenieros del Estado Zulia (CIDEZ), con un ameno y fraternal encuentro que reunió a un nutrido grupo de profesionales de Maracaibo y la Costa Oriental del Lago.

​El acto protocolar estuvo liderado por el arquitecto Hernán Mendoza, presidente del CIDEZ, quien felicitó a todos los ingenieros en su día y resaltó el gran valor que tienen dentro de la sociedad por su capacidad para crear soluciones que impactan de manera positiva en la salud, seguridad y bienestar de los ciudadanos.

​Mendoza auguró un próspero futuro para el estado Zulia a través de la articulación colectiva y el papel fundamental de la Unidad de Proyectos Estratégicos, instancia conformada por los mejores especialistas del CIDEZ y la cual preside con gran orgullo.

​La ocasión fue propicia para hacer entrega de botones de reconocimiento por años de ejercicio profesional a un numeroso grupo de ingenieros que han aportado sus conocimientos tanto dentro como fuera del país.

​Cabe destacar la asistencia de reconocidos miembros de la institución, entre ellos los ingenieros Elizabeth Medina, Yennis Cepeda, Gilbert Urdaneta Besson y Armando Cedeño, presidente de CAICOC.

​Al respecto, Cedeño extendió sus felicitaciones a sus colegas y resaltó la gran labor que viene desempeñando la directiva del CIDEZ bajo la conducción del arquitecto Hernán Mendoza, la cual está abocada al bienestar de sus agremiados y al desarrollo de soluciones colectivas. «Hoy más que nunca, los ingenieros reafirmamos el compromiso gremial que tenemos con la recuperación de nuestro país», concluyó el presidente de CAICOC.

​Nota de Prensa CAICOC
Lcda. Leidys Barrientos
CNP COL 6.430

Con información de Leidys Barrientos CNPCOL: 6.430

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