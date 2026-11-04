El pasado 29 de octubre, en el marco del Día del Ingeniero, se celebró en Maracaibo el 165.° aniversario del Centro de Ingenieros del Estado Zulia (CIDEZ), con un ameno y fraternal encuentro que reunió a un nutrido grupo de profesionales de Maracaibo y la Costa Oriental del Lago.
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Cabimas
CIDEZ celebra su 165.° aniversario con el compromiso gremial de aportar a la recuperación del país
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Con información de Leidys Barrientos CNPCOL: 6.430
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