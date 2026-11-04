Un fuerte siniestro vial ocurrido la tarde de este 3 de noviembre en la carretera nacional Cagua-Villa de Cura, a la altura del sector Las Guasduas, dejó un saldo de al menos 20 personas lesionadas. El hecho involucró a una unidad de transporte colectivo tipo Encava, que cubría la ruta desde Caracas hacia San Juan de los Morros, y un vehículo de carga liviana tipo camión cava.
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Sucesos
Choque entre unidad de transporte y camión deja una veintena de heridos en Aragua
Siniestro vial en Aragua
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Con información de noticiascol.com
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