Choque entre unidad de transporte y camión deja una veintena de heridos en Aragua

De acuerdo con los reportes, el impacto entre ambos vehículos provocó que el autobús perdiera la estabilidad y terminara volcado sobre la calzada. A consecuencia del impacto, al menos 20 personas sufrieron traumatismos y contusiones de diversa gravedad, lo que activó de inmediato los protocolos de atención por parte de los organismos de seguridad y rescate.

Funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), la División de Tránsito de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), Bomberos de Aragua y comisiones de Protección Civil se presentaron en el lugar para brindar asistencia prehospitalaria. Los heridos fueron trasladados inicialmente a centros de salud en los municipios Zamora y Sucre. No obstante, debido al cuadro clínico de varios de los ocupantes, se coordinó el traslado de los casos más complejos hacia el Hospital Central de Maracay. Hasta el momento, las causas exactas del siniestro permanecen bajo investigación por parte de las autoridades competentes.