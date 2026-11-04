Un ataque con explosivos contra una subestación de la Policía Nacional en el corregimiento de El Estrecho, municipio de Patía, sacudió este miércoles al departamento del Cauca, en Colombia. El hecho, que involucró la detonación de un vehículo, dejó un saldo de una persona fallecida y al menos seis heridos entre la población civil.
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Atentado con explosivos contra subestación policial en el Cauca deja un fallecido
Violencia en Colombia
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