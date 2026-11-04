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Atentado con explosivos contra subestación policial en el Cauca deja un fallecido

Violencia en Colombia

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Un ataque con explosivos contra una subestación de la Policía Nacional en el corregimiento de El Estrecho, municipio de Patía, sacudió este miércoles al departamento del Cauca, en Colombia. El hecho, que involucró la detonación de un vehículo, dejó un saldo de una persona fallecida y al menos seis heridos entre la población civil.

Atentado con explosivos contra la Policía en Colombia deja un muerto en el Cauca

Según los reportes preliminares, la acción criminal fue ejecutada mediante una volqueta que había sido reportada como hurtada en el municipio de Timbío. El estallido provocó daños significativos en la infraestructura de la sede policial, así como en viviendas y comercios cercanos, generando pánico en la zona. Las autoridades colombianas mantienen el despliegue de inteligencia militar y policial en el área para determinar la responsabilidad de los grupos armados que operan en este corredor.

Los heridos fueron trasladados a centros asistenciales cercanos para recibir atención médica. Mientras tanto, los organismos de seguridad verifican si el automotor fue acondicionado como vehículo bomba o utilizado como plataforma para lanzar artefactos explosivos. El estallido generó una onda expansiva de gran magnitud sobre la vía Panamericana, afectando gravemente el entorno del comando de la fuerza pública.

Con información de noticiascol.com

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