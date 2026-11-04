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¿Antojo de dulce? Conozca la relación entre el azúcar y el estado de ánimo con esta receta

Bienestar y gastronomía

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La ciencia ha confirmado que el consumo de postres y alimentos dulces puede influir positivamente en el estado de ánimo de las personas. Este fenómeno responde a una combinación de reacciones químicas cerebrales, factores evolutivos y vínculos emocionales que se activan al ingerir azúcar.

El consumo de azúcar provoca un aumento en los niveles de dopamina, lo que genera una sensación de placer inmediata. Sin embargo, los especialistas advierten que este efecto es temporal y recomiendan moderación, especialmente durante la noche, para evitar interferencias en el ciclo del sueño.

Cuestión de estado de ánimo: El postre que no entiende de horarios ni de culpas

Para quienes deseen preparar un postre sencillo, presentamos la receta de los cuadraditos de limón.

Ingredientes

Para la base se requieren 125 gramos de mantequilla sin sal, 155 gramos de harina y 75 gramos de azúcar extrafino. Para la cobertura, se necesitan 4 huevos, 30 gramos de harina de trigo, 250 gramos de azúcar extrafino, 60 mililitros de zumo de limón, una cucharadita de ralladura de limón y media cucharadita de levadura en polvo. Para decorar, se utiliza azúcar glas al gusto.

Preparación

Mezcle los huevos con el azúcar hasta obtener una consistencia espumosa. Posteriormente, incorpore el zumo y la ralladura de limón. Tamice la harina con la levadura y añádalas a la mezcla principal. Vierta la preparación sobre la base previamente lista y hornee durante 20 minutos. Una vez frío, espolvoree azúcar glas para decorar antes de servir.

Con información de Freepik

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