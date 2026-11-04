La ciencia ha confirmado que el consumo de postres y alimentos dulces puede influir positivamente en el estado de ánimo de las personas. Este fenómeno responde a una combinación de reacciones químicas cerebrales, factores evolutivos y vínculos emocionales que se activan al ingerir azúcar.
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Estilos de Vida
¿Antojo de dulce? Conozca la relación entre el azúcar y el estado de ánimo con esta receta
Bienestar y gastronomía
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