Accidente vial en Guanare deja saldo de dos muertos y 20 heridos

En el estado Portuguesa, un fatal accidente en la carretera hacia Biscucuy, específicamente a la altura del sector Los Toreños en el municipio Guanare, ocurrió la mañana del 4 de octubre. Según el reporte de las autoridades bomberiles, un autobús de transporte público se salió de la vía y colisionó contra un árbol. El saldo preliminar de este siniestro es de 20 personas lesionadas y otras dos fallecidas, quienes recibieron atención prehospitalaria por parte de los funcionarios en el lugar.

Por otro lado, en el estado Aragua se registró un hecho aislado en la carretera nacional Cagua-Villa de Cura, a la altura del sector Las Guasduas. El pasado 3 de noviembre, una unidad de transporte colectivo tipo Encava, que cubría la ruta Caracas-San Juan de los Morros, impactó contra un vehículo de carga liviana tipo camión cava. El choque provocó que el autobús perdiera la estabilidad y terminara volcándose sobre la vía, generando momentos de tensión en la zona. Hasta el momento, las autoridades competentes continúan con las investigaciones para determinar las causas exactas de ambos siniestros, cuyas identidades de las víctimas en el caso de Portuguesa aún no han sido precisadas.