En las últimas semanas, dos accidentes de tránsito han afectado la seguridad vial en el país, dejando un saldo de fallecidos y lesionados en los estados Portuguesa y Aragua.
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Sucesos
Accidente vial en Guanare deja saldo de dos muertos y 20 heridos
Siniestros viales
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