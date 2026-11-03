Un sismo de magnitud 5.6 sacudió este martes el área de Chaparral, en el departamento del Tolima, Colombia, durante la madrugada. El Servicio Geológico Colombiano informó que el movimiento telúrico ocurrió cerca de las 4:20 de la mañana, con una profundidad menor a 30 kilómetros.
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Sismo de magnitud 5.6 sacudió la región de Chaparral en Colombia
Actividad sísmica en Colombia
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