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Sismo de magnitud 5.6 sacudió la región de Chaparral en Colombia

Actividad sísmica en Colombia

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Un sismo de magnitud 5.6 sacudió este martes el área de Chaparral, en el departamento del Tolima, Colombia, durante la madrugada. El Servicio Geológico Colombiano informó que el movimiento telúrico ocurrió cerca de las 4:20 de la mañana, con una profundidad menor a 30 kilómetros.

Tras el evento principal, se registraron dos réplicas de 3.3 y 3.5 grados en la misma zona, lo que mantiene a las autoridades en alerta. Ante la situación, la entidad encargada de la gestión del riesgo activó la Sala de Crisis Nacional para realizar un barrido y verificar posibles afectaciones en el territorio.

El temblor provocó la evacuación de viviendas y edificaciones en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y en el departamento del Tolima, mientras los ciudadanos iniciaban su jornada. Este evento ocurre semanas después del terremoto de magnitud 7.4 registrado el pasado 10 de agosto en San José del Palmar, Chocó, el cual dejó un saldo de 331 fallecidos y daños estructurales significativos en 16 departamentos del país.

Las autoridades colombianas reiteraron las recomendaciones de seguridad ante sismos, instando a la población a mantener la calma, alejarse de estructuras que puedan colapsar y evitar el uso de ascensores, además de mantenerse atentos a los reportes oficiales.

Con información de noticiascol.com

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