Plan Estadal de Asfaltado recupera 16 kilómetros de la Troncal 6 en la Guajira

De acuerdo con el gobernador Luis Caldera, la intervención abarcó dos sectores específicos: El Rabito-Paraguachón y Río Limón-Paila Negra. Para estos trabajos se utilizaron 16.000 toneladas de asfalto en caliente tipo 3, además de labores complementarias de señalización, demarcación e iluminación en las zonas identificadas como críticas para la seguridad vial.

El mandatario regional destacó que esta acción forma parte de un esfuerzo conjunto con el Ministerio del Poder Popular para el Transporte y las alcaldías locales. El objetivo es garantizar una vía transitable que respalde tanto las actividades agropecuarias y ancestrales de la zona, como el comercio binacional. Caldera precisó que la meta es entregar la conexión fronteriza totalmente rehabilitada antes del 31 de diciembre, dando continuidad a los 60 kilómetros recuperados durante el año anterior.

Durante el recorrido de inspección, la alcaldesa de la Guajira, María Elena Beltrán, resaltó la importancia de esta obra para la dinámica económica de la región. Por su parte, residentes del sector Virgen del Carmen manifestaron que las mejoras en la carpeta asfáltica beneficiarán directamente al transporte y al comercio local, atendiendo necesidades históricas de las comunidades fronterizas.