El Plan Estadal de Asfaltado culminó los trabajos de recuperación en 16 kilómetros lineales de la Troncal 6, ubicados en el extremo norte del estado Zulia. La obra, que conecta a la población de Paraguachón con la frontera colombiana, busca optimizar la transitabilidad y fortalecer el intercambio comercial entre ambas naciones.
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Zulia
Plan Estadal de Asfaltado recupera 16 kilómetros de la Troncal 6 en la Guajira
Infraestructura vial
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Con información de Agencias
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