El ritmo acelerado de la vida moderna ha modificado la manera en que iniciamos el día, priorizando a menudo la revisión inmediata de notificaciones y correos electrónicos apenas suena el despertador. Esta dinámica, marcada por la saturación digital, suele generar una sensación constante de urgencia y ansiedad que afecta el bienestar general desde el primer momento.
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«Mañanas lentas»: una alternativa digital para comenzar el día con calma
Bienestar y salud mental
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