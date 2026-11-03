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«Mañanas lentas»: una alternativa digital para comenzar el día con calma

Bienestar y salud mental

|2 min|
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El ritmo acelerado de la vida moderna ha modificado la manera en que iniciamos el día, priorizando a menudo la revisión inmediata de notificaciones y correos electrónicos apenas suena el despertador. Esta dinámica, marcada por la saturación digital, suele generar una sensación constante de urgencia y ansiedad que afecta el bienestar general desde el primer momento.

Como respuesta, ha surgido en las plataformas digitales una corriente conocida como el arte de las mañanas lentas. Esta propuesta invita a los usuarios a desconectarse de las pantallas durante los primeros minutos de la jornada para enfocar la atención en actividades sencillas que renueven la energía personal antes de enfrentar las obligaciones cotidianas.

Esta es la tendencia viral que propone empezar el día sin prisa: mejorar el ánimo y la salud mentalFoto: Magnific

Entre las prácticas recomendadas destaca mantener el teléfono celular alejado de la cama para evitar la tentación de revisarlo automáticamente. En su lugar, se sugiere abrir las cortinas para recibir luz natural, lo cual ayuda a regular el ritmo biológico, además de dedicar tiempo a un desayuno sin distracciones, la lectura o ejercicios suaves de estiramiento.

Los expertos en salud mental y comportamiento humano señalan que destinar entre veinte y treinta minutos a esta transición pacífica puede influir de forma muy positiva en la regulación emocional, reduciendo notablemente los niveles de ansiedad matutina. No obstante, los especialistas aclaran que este tipo de hábitos saludables funcionan como un excelente complemento para la organización personal, pero no deben considerarse como un sustituto médico en casos de problemas graves de sueño o trastornos clínicos profundos. Integrar pequeños momentos de calma al iniciar la jornada se convierte en una herramienta accesible para mejorar la calidad de vida y afrontar los desafíos diarios con una actitud más equilibrada.

Con información de Magnific

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