La Fundación Oncológica Esperanza de Vida “Soraya Laguna” cierra el Mes Rosa con un emotivo y magistral conversatorio en Cabimas

​A diferencia de los encuentros tradicionales, este mega conversatorio interactivo, denominado «Momentos para renacer con fe y sanar», combinó la orientación médica, la salud física y el bienestar emocional mediante la participación magistral de reconocidos ponentes:

​José Perozo: Abordó el impacto positivo y la práctica de las afirmaciones saludables en el proceso de sanación.

​Carlos Casano: Reflexionó sobre la importancia fundamental de no olvidar lo grandioso que es estar vivo.

Por su parte ​Lorenys de Ettorre: Explicó el poder transformador de darle sentido y propósito a la vida a pesar de las adversidades.

​Eulalia Borjas de Marín: Detalló los beneficios de las terapias alternativas orientadas a la recuperación de pacientes mastectomizadas.

​Samuel Díaz: Presentó claves sobre acondicionamiento físico, musculación y rehabilitación especializada para la mejora de la calidad de vida y ​Doris Villazón: Compartió su emotivo testimonio personal, resaltando los notables beneficios que ha experimentado a través del ejercicio tras haber sido sometida a una intervención quirúrgica.

​Compromiso continuo y metas

​Durante la actividad, Legnary Ballesteros, presidenta de la fundación, en representación de la junta directiva, expresó su profundo agradecimiento a las instituciones y aliados que hicieron posible este encuentro, destacando de manera especial el apoyo de Armando Cedeño presidente de CAICOC, el Club de Leones Cabimas Central, el señor Kennett Esis, JM Béisbol, Accesorios Luva Misleny Castillo, Estética Yarleny Ramírez, Maxi Frutas – Vanesa Zaa, Masajes Express 25 , Milangela Urdaneta, Gaby Nails – Maria Gabriela Serna,

Odontología Yaneth Marín y Tecno Ven

​Ballesteros enfatizó que el trabajo de la organización se mantiene activo durante todo el año en beneficio de la comunidad oncológica de Cabimas, atendiendo a personas con todo tipo de cáncer, incluyendo niños y hombres.

​Asimismo, ratificó las metas prioritarias de la institución para el municipio:

​Conseguir la instalación y puesta en marcha de una Farmacia de Alto Costo en Cabimas y

​lograr la creación de un Centro Oncológico Gratuito en la ciudad.

​El cierre de la jornada estuvo enmarcado en la alegría y el arte gracias a la participación musical de la agrupación Guanaco, quienes dieron un broche de oro con ritmo y sabor a navidad, para el disfrute de todos los asistentes.

Nota de Prensa Fundación Oncológica.

Lcda. Leidys Barrientos

Cnpcol 6430