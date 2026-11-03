El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) advirtió que la llegada del tradicional frío de «Pacheco» sufrirá un retraso y una notable mitigación en la Gran Caracas. Este fenómeno, caracterizado por el descenso de las temperaturas, se verá afectado por la inestabilidad atmosférica persistente, la alta humedad y los efectos de «El Súper Niño», una fase cálida extrema en el océano Pacífico.
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Inameh advierte retraso en la llegada del frío de «Pacheco» a Caracas por el fenómeno «El Súper Niño»
Pronóstico meteorológico
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Con información de Inameh
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