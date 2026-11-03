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Inameh advierte retraso en la llegada del frío de «Pacheco» a Caracas por el fenómeno «El Súper Niño»

Pronóstico meteorológico

|2 min|
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El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) advirtió que la llegada del tradicional frío de «Pacheco» sufrirá un retraso y una notable mitigación en la Gran Caracas. Este fenómeno, caracterizado por el descenso de las temperaturas, se verá afectado por la inestabilidad atmosférica persistente, la alta humedad y los efectos de «El Súper Niño», una fase cálida extrema en el océano Pacífico.

De acuerdo con el organismo, la nubosidad constante y las precipitaciones impiden que el suelo pierda calor durante la noche, lo que anula el proceso de enfriamiento indispensable para alcanzar las temperaturas habituales de la temporada. Meteorológicamente, la llegada de este periodo suele coincidir con el solsticio de invierno y la entrada de masas de aire seco, permitiendo registros de entre 14°C y 17°C.

El Inameh prevé que la llegada de Pacheco se retrasará

Aunque históricamente el periodo de «Pacheco» se asocia con mínimas frescas, las proyecciones para este año apuntan a un escenario atípico. Se espera que, incluso hacia la segunda mitad de diciembre y enero, los valores mínimos se mantengan más elevados que el promedio histórico, neutralizando el refrescamiento natural. Pese a estas anomalías climáticas, la tradición de «Pacheco» se mantiene como Patrimonio Cultural Inmaterial, siendo preservada por las comunidades del Casco Histórico y la Alcaldía de Caracas mediante diversas actividades culturales que recrean la llegada del floricultor galipanero a la ciudad.

Con información de Inameh

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