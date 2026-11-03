Lorenzo Guillermo Ágreda Delpino, de 59 años, falleció tras ser atacado por su pareja sentimental en el sector La Tigrera del municipio Guacara, estado Carabobo. El hecho ocurrió la noche del pasado viernes, cuando el hombre descansaba en su vivienda tras finalizar su jornada laboral.
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Sucesos
Hombre de 59 años murió tras ser apuñalado por su pareja en Carabobo
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