Hombre de 59 años murió tras ser apuñalado por su pareja en Carabobo

el ataque ocurrió durante una interrupción del servicio eléctrico en la zona. Según los reportes, la mujer irrumpió en la residencia y, tras insistir en que le abrieran la puerta, agredió a la víctima con un arma blanca en medio de la oscuridad, causándole una herida mortal en el pecho.

Tras el suceso, la sospechosa fue retenida por un familiar de la víctima hasta la llegada de las autoridades policiales. Aunque fue trasladado de urgencia al Hospital Miguel Malpica de Guacara, Ágreda Delpino ingresó sin signos vitales.

La detenida se encuentra bajo custodia del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Delegación Municipal Mariara. El caso fue remitido a la Fiscalía del Ministerio Público del estado Carabobo para continuar con las investigaciones pertinentes. Allegados a la pareja señalaron que la mujer presuntamente presentaba problemas de conducta y consumo de sustancias, situación por la cual se le había sugerido a la víctima finalizar la relación con anterioridad.