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Hombre de 59 años murió tras ser apuñalado por su pareja en Carabobo

Sucesos en Carabobo

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Imagen de la noticia: Hombre de 59 años murió tras ser apuñalado por su pareja en Carabobo

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Lorenzo Guillermo Ágreda Delpino, de 59 años, falleció tras ser atacado por su pareja sentimental en el sector La Tigrera del municipio Guacara, estado Carabobo. El hecho ocurrió la noche del pasado viernes, cuando el hombre descansaba en su vivienda tras finalizar su jornada laboral.

el ataque ocurrió durante una interrupción del servicio eléctrico en la zona. Según los reportes, la mujer irrumpió en la residencia y, tras insistir en que le abrieran la puerta, agredió a la víctima con un arma blanca en medio de la oscuridad, causándole una herida mortal en el pecho.

Mujer asesinó a su pareja de una puñalada en el corazón: todo ocurrió durante un apagón

Tras el suceso, la sospechosa fue retenida por un familiar de la víctima hasta la llegada de las autoridades policiales. Aunque fue trasladado de urgencia al Hospital Miguel Malpica de Guacara, Ágreda Delpino ingresó sin signos vitales.

La detenida se encuentra bajo custodia del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Delegación Municipal Mariara. El caso fue remitido a la Fiscalía del Ministerio Público del estado Carabobo para continuar con las investigaciones pertinentes. Allegados a la pareja señalaron que la mujer presuntamente presentaba problemas de conducta y consumo de sustancias, situación por la cual se le había sugerido a la víctima finalizar la relación con anterioridad.

Con información de noticiascol.com

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