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Fundación Sumando Corazones graduó a 170 participantes del programa «Emprender para el Futuro»

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En un nutrido, colorido y esperanzador acto celebrado la noche del pasado viernes 30 de octubre, 170 personas —entre jóvenes, mujeres y hombres— recibieron su certificado de graduación tras culminar exitosamente el programa «Emprender para el Futuro», según informó Alexander Ocando, coordinador de la iniciativa.

​La cancha de usos múltiples del sector La Pastora, en el barrio El Carmen, sirvió de escenario para que los graduandos exhibieran sus logros. A través de vistosos stands, los invitados especiales, familiares y el público asistente pudieron apreciar las técnicas aprendidas y degustar las creaciones de los participantes del área de Panadería y Pastelería, como tortas, panes y tequeños. Asimismo, se mostraron los avances y protocolos desarrollados en los cursos de Asistente de Farmacia, Corte y Costura, Peluquería, Barbería y Decoración de Globos.

​Alexander Ocando, visiblemente emocionado por el cierre de esta etapa, expresó: «Me siento muy orgulloso de ver cómo todos los que iniciaron el curso hoy reciben su certificado. Lo más importante es que aprovecharon al máximo las enseñanzas brindadas por los profesores, a quienes agradezco profundamente su entrega, dedicación y apoyo incondicional para lograr esta meta».

​Durante la jornada, cada uno de los graduandos recibió su certificado entre ovaciones, de manos de los instructores y acompañados por personalidades que respaldan la labor de la Fundación Sumando Corazones. Entre los presentes destacaron Robersi Medina,.presidenta de la fundación, Mónica Medina, Keisy Yamarte Leidys Barrientos, Maribel Rodríguez, María Inciarte y Valentín Gutiérrez, además de la visita del exalcalde Nabil Maalouf, quien recibió múltiples muestras de afecto por parte de los asistentes al acto.

​El evento concluyó a ritmo de gaita con la presentación musical de la agrupación Jovi Gaita, quienes con su energía y swing alegraron la velada .

​Con este tipo de programas de adiestramiento y capacitación, la Fundación Sumando Corazones reafirma su compromiso de brindar a las comunidades herramientas prácticas que permitan a los ciudadanos emprender y construir un futuro próspero.

​Nota de Prensa
Lcda. Leidys Barrientos
CNP COL 6.430

Con información de Leidys Barrientos CNPCOL: 6.430

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