El secreto para lograr papas fritas crujientes está en elegir tubérculos maduros

De acuerdo con las observaciones de la agricultora Nuska Chousa, el factor determinante es el ciclo de maduración del tubérculo. Las papas recién cosechadas poseen una cantidad sumamente elevada de agua en su estructura interna, lo que dificulta la formación de una costra exterior firme al entrar en contacto con el aceite caliente. En cambio, los ejemplares maduros o de conservación presentan una menor proporción de líquido y una mayor concentración de almidón.

Esta diferencia química es la que permite que el calor penetre de forma gradual, logrando que los bordes se doren uniformemente. Según la experta, las papas de conservación presentan una proporción significativamente menor de líquido y una mayor concentración de sustancias sólidas, lo que favorece una textura ligera y crujiente por fuera, manteniendo el interior tierno.

Para asegurar un resultado óptimo, se recomienda prestar atención a la procedencia y variedad del producto al momento de la compra. Buscar aquellos sacos específicos destinados a la fritura es una estrategia efectiva para evitar que los bastones queden blandos o empapados en aceite, garantizando así la calidad del plato final sin depender del azar.