Preparar unas papas fritas perfectas en casa suele ser un reto cuando el resultado final no cumple con las expectativas de textura. A menudo, el problema no reside en la técnica de cocción, sino en la elección de la materia prima antes de comenzar la preparación.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Gastronomía
El secreto para lograr papas fritas crujientes está en elegir tubérculos maduros
Consejos culinarios
|2 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de Magnific
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Cargando el siguiente artículo...