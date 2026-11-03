Este 3 de noviembre se celebra el Día Mundial del Sándwich, una fecha que destaca la versatilidad y practicidad de esta comida, muy presente en la dieta diaria de los venezolanos por su rapidez y accesibilidad. Para conmemorar esta jornada, presentamos una receta para preparar un sándwich de atún que transforma los ingredientes básicos en una opción más elaborada y nutritiva.
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Gastronomía
Día Mundial del Sándwich: receta para preparar un atún especial en 5 minutos
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