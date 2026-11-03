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Día Mundial del Sándwich: receta para preparar un atún especial en 5 minutos

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Este 3 de noviembre se celebra el Día Mundial del Sándwich, una fecha que destaca la versatilidad y practicidad de esta comida, muy presente en la dieta diaria de los venezolanos por su rapidez y accesibilidad. Para conmemorar esta jornada, presentamos una receta para preparar un sándwich de atún que transforma los ingredientes básicos en una opción más elaborada y nutritiva.

Día Mundial del Sándwich: Descubre la fórmula secreta que elevará tu atún de lo cotidiano a lo sublime Freepik

La clave para un resultado exitoso es lograr una mezcla jugosa que se mantenga firme entre las rebanadas de pan. Esta preparación puede realizarse en solo 5 minutos utilizando atún en conserva, mayonesa, cilantro, cebolla morada, pimentón rojo, alcaparras y un toque de zumo de limón.

Para su elaboración, basta con picar finamente los vegetales, mezclarlos en un recipiente con el atún escurrido, la mayonesa y las alcaparras, sazonando con sal y pimienta al gusto. El resultado es un bocado equilibrado ideal para llevar al trabajo o a la institución educativa, aportando proteínas y vegetales en una sola comida.

Con información de Freepik

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