Clayface encabeza la taquilla mundial en su fin de semana de estreno

De acuerdo con los reportes, el filme protagonizado por Rhys Harries, quien interpreta a Matt Hagen, logró captar 24 millones de dólares en el mercado norteamericano y otros 19 millones en el resto del mundo, debutando en 3.458 salas de cine en Estados Unidos y Canadá.

El segundo puesto de la taquilla lo ocupa el documental You Can See Everything, dirigido por Nathan Fielder y Lance Oppenheim. La pieza, que aborda la historia de Elizabeth Holmes, fundadora de Theranos, ha superado las expectativas al recaudar 45 millones de dólares en Norteamérica durante su segunda semana en cartelera, expandiendo su presencia de 855 a 2.655 salas.

Por su parte, el filme de animación Wildwood se posicionó en el tercer lugar con 11,6 millones de dólares en su estreno, recibiendo una respuesta positiva tanto de la crítica como del público. La lista de las cinco producciones más vistas la completan Streetfighter, que descendió al cuarto puesto con un acumulado global de 79,6 millones de dólares, y el estreno de Wicker, que alcanzó 5,7 millones de dólares en su debut en Norteamérica.