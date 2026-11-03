La cartelera cinematográfica global tiene un nuevo líder. Clayface, basada en un personaje de DC Comics, lidera la taquilla mundial tras su reciente estreno, alcanzando una recaudación de 43 millones de dólares en su primer fin de semana en las salas.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Cine y TV
Clayface encabeza la taquilla mundial en su fin de semana de estreno
Cine internacional
|2 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de Noticiascol
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Cargando el siguiente artículo...