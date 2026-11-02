El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cerró este lunes la campaña de las elecciones de medio mandato que se celebrarán este martes. El mandatario pronunció su último discurso frente al estanque del Monumento a Abraham Lincoln, un lugar que ha sido objeto de polémica este año debido a los sobrecostos y fallos técnicos registrados durante su restauración.
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Trump cierra campaña electoral con foco en sus obras en Washington
Comicios legislativos en Estados Unidos
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