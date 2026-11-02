Trump cierra campaña electoral con foco en sus obras en Washington

Durante su intervención, el jefe de Estado dedicó gran parte de su tiempo a defender sus reformas, con las cuales busca hacer de la capital un lugar bello y seguro de nuevo. Esta postura ha sido cuestionada por sectores que le reprochan haber priorizado la remodelación de la Casa Blanca y otros proyectos arquitectónicos por encima de las preocupaciones reales de la ciudadanía, como el elevado costo de vida, el precio de la gasolina y las políticas migratorias.

A pesar de los esfuerzos del mandatario por movilizar a las bases republicanas, las encuestas actuales, incluida la más reciente publicada por The New York Times, sugieren una tendencia favorable hacia el Partido Demócrata, lo que podría arrebatar a los republicanos el control de la Cámara de Representantes y del Senado. La popularidad de Trump se sitúa actualmente cerca del 32 %, una cifra que ha intentado revertir con la promesa de entregar 5.000 dólares a cada ciudadano si su partido mantiene la mayoría en el Congreso.

El ambiente político se mantiene tenso, con críticas cruzadas entre los partidos. Mientras Trump ha calificado a los candidatos demócratas como radicales, figuras como el expresidente Barack Obama han cuestionado duramente el estilo decorativo y las obras impulsadas por el actual mandatario en la capital. Los comicios de este martes son vistos, en la práctica, como un referéndum sobre su gestión, en un momento en que el descontento ciudadano parece no conectar con el entusiasmo del presidente por sus proyectos de construcción.