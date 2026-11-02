Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Internacionales

Trump cierra campaña electoral con foco en sus obras en Washington

Comicios legislativos en Estados Unidos

|2 min|
Imagen de la noticia: Trump cierra campaña electoral con foco en sus obras en Washington

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cerró este lunes la campaña de las elecciones de medio mandato que se celebrarán este martes. El mandatario pronunció su último discurso frente al estanque del Monumento a Abraham Lincoln, un lugar que ha sido objeto de polémica este año debido a los sobrecostos y fallos técnicos registrados durante su restauración.

Durante su intervención, el jefe de Estado dedicó gran parte de su tiempo a defender sus reformas, con las cuales busca hacer de la capital un lugar bello y seguro de nuevo. Esta postura ha sido cuestionada por sectores que le reprochan haber priorizado la remodelación de la Casa Blanca y otros proyectos arquitectónicos por encima de las preocupaciones reales de la ciudadanía, como el elevado costo de vida, el precio de la gasolina y las políticas migratorias.

A pesar de los esfuerzos del mandatario por movilizar a las bases republicanas, las encuestas actuales, incluida la más reciente publicada por The New York Times, sugieren una tendencia favorable hacia el Partido Demócrata, lo que podría arrebatar a los republicanos el control de la Cámara de Representantes y del Senado. La popularidad de Trump se sitúa actualmente cerca del 32 %, una cifra que ha intentado revertir con la promesa de entregar 5.000 dólares a cada ciudadano si su partido mantiene la mayoría en el Congreso.

El ambiente político se mantiene tenso, con críticas cruzadas entre los partidos. Mientras Trump ha calificado a los candidatos demócratas como radicales, figuras como el expresidente Barack Obama han cuestionado duramente el estilo decorativo y las obras impulsadas por el actual mandatario en la capital. Los comicios de este martes son vistos, en la práctica, como un referéndum sobre su gestión, en un momento en que el descontento ciudadano parece no conectar con el entusiasmo del presidente por sus proyectos de construcción.

Con información de noticiascol.com

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

InternacionalesDonald TrumpElecciones EE.UU.

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.