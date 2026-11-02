«Sabores del Alma: Universos Culinarios entre el Origen y la Vanguardia» es el título de la obra que ha logrado una nominación en los Premios Gourmand a la Cultura Gastronómica 2026. Este proyecto, desarrollado por Bancamiga y Mastercard, busca destacar el potencial de la gastronomía venezolana en un escenario global.
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Gastronomía
«Sabores del Alma» representará a Venezuela en la categoría Libros Corporativos de los Premios Gourmand
Reconocimiento internacional
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