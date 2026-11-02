«Sabores del Alma» representará a Venezuela en la categoría Libros Corporativos de los Premios Gourmand

La publicación cuenta con la narrativa de los periodistas y cronistas Nahir Márquez, Giuliana Chiappe, Larissa Hernández y el fallecido Rubén Rojas. Más que un recetario, el libro se presenta como un testimonio histórico de la alta cocina actual, recopilando los encuentros de maestros culinarios internacionales y el desempeño de los chefs venezolanos durante 2025.

José Simón Elarba, presidente de la Junta Directiva de Bancamiga, destacó que la obra es un registro de la visión estratégica y la pasión por la excelencia. Según el directivo, el proyecto fue concebido con el rigor necesario para dejar una huella perdurable sobre la capacidad de gestión y compromiso con la cultura.

En la categoría de Libros Corporativos, la obra venezolana se medirá frente a publicaciones de Argentina, India, México y Estados Unidos. Los ganadores de esta 32ª edición de los premios, fundados en 1995 por Edouard Cointreau, se conocerán en mayo de 2027.