El calabacín es una hortaliza valorada por su versatilidad en la cocina y su perfil nutricional. Gracias a su alto contenido de agua y fibra, se convierte en un ingrediente ligero que puede consumirse tanto crudo como cocinado, siendo recomendable aprovechar su piel tras un lavado adecuado.
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Gastronomía
Receta: Cómo elaborar un chop suey de calabacín y pollo en casa
Cocina práctica
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