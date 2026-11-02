Receta: Cómo elaborar un chop suey de calabacín y pollo en casa

Para quienes buscan integrar este vegetal en su alimentación diaria, una alternativa es el chop suey de calabacín y pollo, un plato que combina texturas crujientes con un sabor equilibrado. Esta preparación permite obtener resultados similares a los de un restaurante sin necesidad de salir de casa.

Ingredientes necesarios:

1 milanesa de pollo

1 calabacín

1 zanahoria mediana

1 cebolla morada pequeña

1/2 pimentón

Frijoles germinados al gusto

Ajinomoto, sal, pimienta y una pizca de polvo de 5 especias

Preparación paso a paso:

El proceso comienza con el corte de los vegetales, procurando variar las formas para resaltar cada ingrediente. Posteriormente, se debe saltear la cebolla junto con la zanahoria y el pimentón. El siguiente paso consiste en agregar el pollo y el calabacín, permitiendo que ambos se cocinen en sus propios jugos para absorber los sabores de los condimentos añadidos al gusto.

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Una vez que el pollo alcance su punto de cocción y se observe jugoso, se retira del fuego. Este plato puede servirse solo o acompañado con arroz blanco para completar la comida.