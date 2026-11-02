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Gastronomía

Receta: Cómo elaborar un chop suey de calabacín y pollo en casa

Cocina práctica

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Imagen de la noticia: Receta: Cómo elaborar un chop suey de calabacín y pollo en casa

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El calabacín es una hortaliza valorada por su versatilidad en la cocina y su perfil nutricional. Gracias a su alto contenido de agua y fibra, se convierte en un ingrediente ligero que puede consumirse tanto crudo como cocinado, siendo recomendable aprovechar su piel tras un lavado adecuado.

Para quienes buscan integrar este vegetal en su alimentación diaria, una alternativa es el chop suey de calabacín y pollo, un plato que combina texturas crujientes con un sabor equilibrado. Esta preparación permite obtener resultados similares a los de un restaurante sin necesidad de salir de casa.

Ingredientes necesarios:

  • 1 milanesa de pollo
  • 1 calabacín
  • 1 zanahoria mediana
  • 1 cebolla morada pequeña
  • 1/2 pimentón
  • Frijoles germinados al gusto
  • Ajinomoto, sal, pimienta y una pizca de polvo de 5 especias

Preparación paso a paso:

El proceso comienza con el corte de los vegetales, procurando variar las formas para resaltar cada ingrediente. Posteriormente, se debe saltear la cebolla junto con la zanahoria y el pimentón. El siguiente paso consiste en agregar el pollo y el calabacín, permitiendo que ambos se cocinen en sus propios jugos para absorber los sabores de los condimentos añadidos al gusto.

Efecto restaurante en casa: Cómo combinar calabacín y milanesa de pollo en un crujiente chop suey Freepik

Una vez que el pollo alcance su punto de cocción y se observe jugoso, se retira del fuego. Este plato puede servirse solo o acompañado con arroz blanco para completar la comida.

Con información de Freepik

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