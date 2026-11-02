Marco Rubio y Oliver Blanco sostienen primer encuentro ministerial en Washington

La cita tuvo lugar en el Salón Comedor de Estado Henry Clay, ubicado en la sede del Departamento de Estado. Aunque el encuentro estaba previsto inicialmente para las 10:00 am, los funcionarios comparecieron ante la prensa poco después del mediodía; sin embargo, ninguno respondió preguntas de los periodistas presentes en el recinto.

Oliver Blanco asumió la titularidad de la Cancillería el pasado 29 de octubre, tras la decisión de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, de sustituir a Félix Plasencia, quien ahora funge como responsable de Asuntos Internacionales de la Presidencia. Previo a su viaje a la capital estadounidense, el nuevo canciller sostuvo un encuentro el viernes con John Barrett, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, donde ratificó la disposición de Venezuela de mantener el diálogo y la cooperación.

Este acercamiento diplomático se desarrolla en un contexto político marcado por el retorno al país de la dirigente opositora María Corina Machado, ocurrido el 25 de octubre, tras permanecer casi un año en el exilio. Este acercamiento se produce en medio del nuevo escenario político venezolano, que ha captado la atención internacional tras los recientes cambios en la estructura gubernamental y la dinámica de las relaciones exteriores del país.