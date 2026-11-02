El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, recibió este lunes en Washington a Oliver Blanco, quien fue designado recientemente como canciller del gobierno interino liderado por Delcy Rodríguez. Este encuentro marca un hito en la agenda bilateral, al tratarse de la primera reunión entre ambos gobiernos a nivel de ministros de Exteriores desde la reanudación de las relaciones diplomáticas.
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Marco Rubio y Oliver Blanco sostienen primer encuentro ministerial en Washington
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