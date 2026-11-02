Marco Rubio y el canciller Oliver Blanco sostendrán reunión bilateral en Washington este lunes

Este encuentro marca el primer cara a cara entre los jefes de la diplomacia de ambos países desde el restablecimiento de los lazos bilaterales, los cuales habían permanecido interrumpidos hasta la operación militar estadounidense ejecutada el pasado enero en Caracas.

La designación de Blanco fue anunciada recientemente por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien sustituyó a Félix Plasencia en el cargo. Hasta su nuevo nombramiento, Blanco se desempeñaba como viceministro primero de Relaciones y Comercio Exterior, con responsabilidades enfocadas en Europa y América del Norte.

Por su parte, Plasencia ha sido asignado a la dirección de Asuntos Internacionales. Su labor principal será gestionar la recuperación del oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra, cuyas reservas, valoradas en cerca de 2.000 millones de euros, se encuentran bloqueadas desde el año 2018. Esta misión se perfila como un encargo prioritario de la gestión diplomática actual.