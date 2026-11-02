El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostendrá un encuentro bilateral este lunes en Washington con el recién nombrado ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Oliver Blanco. La reunión, pautada para las 12.00 horas en la sede del Departamento de Estado, representa la primera toma de contacto oficial tras los cambios en la cancillería venezolana.
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Política
Marco Rubio y el canciller Oliver Blanco sostendrán reunión bilateral en Washington este lunes
Diplomacia internacional
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Con información de Europapress
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