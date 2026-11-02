Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Política

Marco Rubio y el canciller Oliver Blanco sostendrán reunión bilateral en Washington este lunes

Diplomacia internacional

|2 min|
Imagen de la noticia: Marco Rubio y el canciller Oliver Blanco sostendrán reunión bilateral en Washington este lunes

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostendrá un encuentro bilateral este lunes en Washington con el recién nombrado ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Oliver Blanco. La reunión, pautada para las 12.00 horas en la sede del Departamento de Estado, representa la primera toma de contacto oficial tras los cambios en la cancillería venezolana.

Este encuentro marca el primer cara a cara entre los jefes de la diplomacia de ambos países desde el restablecimiento de los lazos bilaterales, los cuales habían permanecido interrumpidos hasta la operación militar estadounidense ejecutada el pasado enero en Caracas.

La designación de Blanco fue anunciada recientemente por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien sustituyó a Félix Plasencia en el cargo. Hasta su nuevo nombramiento, Blanco se desempeñaba como viceministro primero de Relaciones y Comercio Exterior, con responsabilidades enfocadas en Europa y América del Norte.

Por su parte, Plasencia ha sido asignado a la dirección de Asuntos Internacionales. Su labor principal será gestionar la recuperación del oro venezolano depositado en el Banco de Inglaterra, cuyas reservas, valoradas en cerca de 2.000 millones de euros, se encuentran bloqueadas desde el año 2018. Esta misión se perfila como un encargo prioritario de la gestión diplomática actual.

Con información de Europapress

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

PolíticaMarco RubioOliver BlancoRelaciones Exteriores

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.