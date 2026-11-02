Marco Rubio y el canciller Oliver Blanco revisaron en Washington el plan de Estados Unidos para Venezuela

La representación diplomática estadounidense detalló que ambos funcionarios revisaron el desarrollo de las negociaciones políticas que se llevan a cabo actualmente. En este sentido, el comunicado oficial precisó que los diplomáticos abordaron los avances en las conversaciones de reconciliación lideradas por los venezolanos, incluyendo las reformas institucionales necesarias para garantizar la celebración de elecciones libres, justas y confiables.

Además de los aspectos políticos y económicos, la administración estadounidense enfatizó la importancia de avanzar en materia de derechos humanos dentro del proceso de entendimiento. Como parte de esta postura, el secretario Rubio instó a continuar con la liberación de los presos políticos que aún permanecen detenidos en Venezuela.