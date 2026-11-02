El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvo un encuentro este lunes en Washington con el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Oliver Blanco, para abordar la situación política del país. Según informó el Departamento de Estado, durante la reunión se reafirmó el plan de tres fases del presidente Trump para Venezuela, el cual contempla la estabilización, la recuperación económica, la reconciliación política y la transición democrática.
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Marco Rubio y el canciller Oliver Blanco revisaron en Washington el plan de Estados Unidos para Venezuela
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