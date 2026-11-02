El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, emplazó este lunes al nuevo canciller de Venezuela, Oliver Blanco, a que la administración en Caracas dé continuidad al proceso de excarcelación de detenidos por motivos políticos, durante el primer encuentro oficial entre ambos diplomáticos en Washington D. C.
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Marco Rubio insta a Venezuela a continuar con la liberación de presos políticos
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