Marco Rubio insta a Venezuela a continuar con la liberación de presos políticos

La reunión, que marca el primer viaje oficial de Blanco tras asumir la conducción de la diplomacia venezolana, sirvió para que el jefe de la cartera estadounidense reiterara la postura de la Casa Blanca sobre el proceso de transición en el país. Según el comunicado oficial del Departamento de Estado, Rubio reafirmó el plan de tres fases del presidente [Donald Trump] para Venezuela: estabilización, recuperación económica y reconciliación política, y transición democrática.

Por su parte, el canciller Blanco declaró a la cadena NTN24 que el objetivo de la delegación venezolana es asegurar un camino hacia la recuperación económica y la convivencia democrática. No obstante, al ser consultado sobre el cronograma electoral, Blanco evitó precisar si en la reunión se definió una fecha concreta para la realización de comicios presidenciales en 2027.

Aunque existe consenso sobre la necesidad de celebrar elecciones, altos funcionarios estadounidenses proyectan que la renovación del Tribunal Supremo de Justicia y del Poder Electoral es un paso previo indispensable antes de finalizar el año para formalizar el proceso.