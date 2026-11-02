Durante la tarde de este lunes 2 de noviembre, se registró una fuerte fluctuación eléctrica que impactó a Caracas y diversas zonas aledañas a la capital venezolana.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Nacionales
Fuerte fluctuación eléctrica afecta a Caracas y áreas cercanas este lunes
Servicio eléctrico
|1 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de noticiascol.com
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Cargando el siguiente artículo...