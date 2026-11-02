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Fuerte fluctuación eléctrica afecta a Caracas y áreas cercanas este lunes

Servicio eléctrico

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Durante la tarde de este lunes 2 de noviembre, se registró una fuerte fluctuación eléctrica que impactó a Caracas y diversas zonas aledañas a la capital venezolana.

Reportan fuerte fluctuación eléctrica en Caracas y otras zonas: 2 de noviembre

El evento, reportado por diversos usuarios a través de las redes sociales, generó incertidumbre en los sectores afectados. Hasta el momento, las autoridades no han emitido un comunicado oficial sobre las causas de esta inestabilidad en el suministro de energía.

La situación, que tuvo lugar este lunes, se suma a los reportes de inestabilidad en el servicio eléctrico que han sido notificados por la ciudadanía en distintas plataformas digitales.

Con información de noticiascol.com

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