Fuerte fluctuación eléctrica afecta a Caracas y áreas cercanas este lunes

El evento, reportado por diversos usuarios a través de las redes sociales, generó incertidumbre en los sectores afectados. Hasta el momento, las autoridades no han emitido un comunicado oficial sobre las causas de esta inestabilidad en el suministro de energía.

La situación, que tuvo lugar este lunes, se suma a los reportes de inestabilidad en el servicio eléctrico que han sido notificados por la ciudadanía en distintas plataformas digitales.