Elecciones de mitad de mandato en EE.UU.: Trump intensifica críticas contra el Partido Demócrata

El evento marcó el final de una intensa gira en la que el gobernante encabezó 25 mítines en diversos estados, incluyendo Texas, Iowa y Kansas. En su discurso, Trump también lanzó duras acusaciones contra los demócratas, tildándolos de «yihadistas» y miembros de los «Hermanos Musulmanes».

Mientras la campaña llega a su fin, las proyecciones del modelo de Decision Desk HQ sugieren un escenario favorable para la oposición. Según los datos más recientes, el Partido Demócrata cuenta con un 84 % de probabilidades de alcanzar la mayoría en la Cámara de Representantes, lo que supone un avance de cinco puntos respecto a la semana anterior. En el caso del Senado, las estimaciones otorgan a los demócratas un 65 % de opciones de obtener el control, reflejando un incremento de ocho puntos porcentuales en comparación con el reporte previo.

La jornada electoral de este martes definirá la composición de importantes cargos públicos en todo el territorio estadounidense:

435 escaños de la Cámara de Representantes.

35 escaños del Senado.

Más de 30 gobernaciones estatales.

Diversos cargos a nivel local.

Este proceso electoral, calificado por el presidente como las más importantes, creo, de nuestra vida, determinará el equilibrio de poder en el Congreso durante los próximos años. Las cifras de Decision Desk HQ sitúa al Partido Demócrata con un 84 % de probabilidades de obtener la mayoría en la Cámara de Representantes, marcando una tendencia que será confirmada tras el cierre de las urnas.