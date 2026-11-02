Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.

Desde 2012

Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Internacionales

Elecciones de mitad de mandato en EE.UU.: Trump intensifica críticas contra el Partido Demócrata

Estados Unidos

|2 min|
Imagen de la noticia: Elecciones de mitad de mandato en EE.UU.: Trump intensifica críticas contra el Partido Demócrata

Escuchar noticia

0:00 / 0:00

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cerró su campaña electoral con un acto frente al Monumento a Abraham Lincoln en Washington, donde definió los comicios de este martes como los más importantes en la historia del país. Durante su intervención, el mandatario republicano arremetió contra la oposición, calificando al Partido Demócrata de nominar a los candidatos más radicales y peligrosos en la historia de la nación.

El evento marcó el final de una intensa gira en la que el gobernante encabezó 25 mítines en diversos estados, incluyendo Texas, Iowa y Kansas. En su discurso, Trump también lanzó duras acusaciones contra los demócratas, tildándolos de «yihadistas» y miembros de los «Hermanos Musulmanes».

Mientras la campaña llega a su fin, las proyecciones del modelo de Decision Desk HQ sugieren un escenario favorable para la oposición. Según los datos más recientes, el Partido Demócrata cuenta con un 84 % de probabilidades de alcanzar la mayoría en la Cámara de Representantes, lo que supone un avance de cinco puntos respecto a la semana anterior. En el caso del Senado, las estimaciones otorgan a los demócratas un 65 % de opciones de obtener el control, reflejando un incremento de ocho puntos porcentuales en comparación con el reporte previo.

La jornada electoral de este martes definirá la composición de importantes cargos públicos en todo el territorio estadounidense:

  • 435 escaños de la Cámara de Representantes.
  • 35 escaños del Senado.
  • Más de 30 gobernaciones estatales.
  • Diversos cargos a nivel local.

Este proceso electoral, calificado por el presidente como las más importantes, creo, de nuestra vida, determinará el equilibrio de poder en el Congreso durante los próximos años. Las cifras de Decision Desk HQ sitúa al Partido Demócrata con un 84 % de probabilidades de obtener la mayoría en la Cámara de Representantes, marcando una tendencia que será confirmada tras el cierre de las urnas.

Con información de noticiascol.com

¿Qué te pareció esta noticia?

Sigue explorando

InternacionalesDonald TrumpElecciones EE.UU.Partido Demócrata

Agenda de Venezuela

NacionalesLa cobertura política, económica y social que mueve el país.

Sigue leyendo

Más leídosLos temas con mejor rendimiento editorial y mayor interés de la audiencia.

Tiempo real

Más visto hoyLas noticias que concentran atención en este momento dentro de Noticiascol.

Recibe grátis las noticias más destacadas en tu correo.