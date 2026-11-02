El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cerró su campaña electoral con un acto frente al Monumento a Abraham Lincoln en Washington, donde definió los comicios de este martes como los más importantes en la historia del país. Durante su intervención, el mandatario republicano arremetió contra la oposición, calificando al Partido Demócrata de nominar a los candidatos más radicales y peligrosos en la historia de la nación.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Internacionales
Elecciones de mitad de mandato en EE.UU.: Trump intensifica críticas contra el Partido Demócrata
Estados Unidos
|2 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de noticiascol.com
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Cargando el siguiente artículo...