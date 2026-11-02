Detenidos dos venezolanos en Chile por tráfico de drogas y hallazgo de menor intoxicada

Durante el allanamiento, las autoridades incautaron más de un kilo de una sustancia conocida como “fentanilo chileno”, además de clorhidrato de cocaína, marihuana, un arma de fuego, municiones y dispositivos móviles. En medio del procedimiento, se descubrió que una niña de seis años estaba intoxicada con cocaína, por lo que fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica. La fiscal jefe de Osorno, María Angélica de Miguel, informó que el Tribunal de Familia dispuso el ingreso de la menor a una residencia una vez sea dada de alta.

Sobre los detenidos, se confirmó que uno de los hombres venezolanos había sido expulsado de Chile en 2024 con una prohibición de retorno por 10 años, medida que evadió al reingresar de forma ilegal al territorio. Los cuatro imputados quedaron en prisión preventiva y el tribunal estableció un plazo de 150 días para el desarrollo de la investigación. Las autoridades mantienen bajo peritaje los elementos incautados para profundizar en las responsabilidades penales de los involucrados.