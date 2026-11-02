Detenidos dos venezolanos en Chile por tráfico de drogas y hallazgo de menor intoxicada

La Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones de Chile llevó a cabo un operativo en los campamentos Folilche de Rahue Alto y Ferroviario de Ovejería, ubicados en la ciudad de Osorno, región de Los Lagos. El procedimiento resultó en la detención de cuatro personas, entre ellas dos ciudadanos venezolanos, quienes estarían vinculados a una facción de la banda transnacional conocida como Tren de Aragua.
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