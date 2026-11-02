Funcionarios del Cuerpo de Policía Bolivariana del estado Zulia (Cpbez) detuvieron a Diego Armando Yoris Bracho, de 31 años, tras ser señalado por el presunto hurto de 1.500 dólares en efectivo. El procedimiento se llevó a cabo en el sector El Golfito de Cabimas, luego de que el propietario de una vivienda donde el detenido trabajaba como albañil solicitara apoyo a una comisión policial que patrullaba la zona.
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Sucesos
Detenido albañil en Cabimas por presunto hurto de 1.500 dólares
Sucesos en la Costa Oriental del Lago
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Con información de Cactus24
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