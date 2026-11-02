Detenido albañil en Cabimas por presunto hurto de 1.500 dólares

Según el reporte oficial, el ciudadano denunció que el trabajador aprovechó un momento en el que se encontraba solo en una habitación para sustraer el dinero. Tras la acusación, los uniformados procedieron con la captura del sujeto en las inmediaciones de la calle 8 de Julio, cerca del estadio El Nido de los Pájaros.

El detenido fue trasladado a la sede del Centro de Coordinación Policial y quedó a la orden de la Fiscalía 15 del Ministerio Público, instancia que continuará con las investigaciones de ley sobre este caso. El hecho ocurrió mientras el hombre prestaba servicios laborales en el inmueble afectado.