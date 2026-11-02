La encargada del régimen, Delcy Rodríguez, encabezó este domingo el encendido de la Cruz del Ávila, evento que marca el inicio oficial de la temporada navideña en el país. La ceremonia se llevó a cabo en el Paseo Los Próceres, en Caracas, donde estuvo acompañada por la alcaldesa Carmen Meléndez y otras autoridades.
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Delcy Rodríguez encendió la Cruz del Ávila para dar inicio a la Navidad
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