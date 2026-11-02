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Delcy Rodríguez encendió la Cruz del Ávila para dar inicio a la Navidad

Actividades decembrinas

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La encargada del régimen, Delcy Rodríguez, encabezó este domingo el encendido de la Cruz del Ávila, evento que marca el inicio oficial de la temporada navideña en el país. La ceremonia se llevó a cabo en el Paseo Los Próceres, en Caracas, donde estuvo acompañada por la alcaldesa Carmen Meléndez y otras autoridades.

Durante el acto, Rodríguez destacó la importancia del encuentro familiar y el acompañamiento, haciendo referencia a la entrega de viviendas realizada el día anterior a familias afectadas por el sismo del pasado 24 de junio. La jornada incluyó un recorrido por el Paseo Los Próceres, donde la funcionaria visitó un corredor comercial con oferta gastronómica y artesanal.

La celebración contó con la participación de diversas agrupaciones de gaitas, coros infantiles y cultores, quienes amenizaron el evento con música tradicional. Según la agencia estatal AVN, la agenda cultural se mantendrá activa durante las próximas semanas en este espacio, que también cuenta con un sistema de iluminación LED renovado. Rodríguez instó a los asistentes a realizar el conteo regresivo para el encendido de la cruz y las luces del paseo.

Con información de Monitoreamos

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