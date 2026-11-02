Cuatro personas mueren tras explosión de camión bomba en Planadas

El alcalde de Planadas, Juan Camilo Hueje, informó que la detonación causó daños significativos en la infraestructura de un hospital y en diversas viviendas de la zona. Por su parte, la gobernadora de Tolima, Adriana Matiz, calificó el hecho como un acto criminal y señaló que el ataque afectó tanto a la población civil como a la infraestructura local.

Aunque las autoridades no han identificado a los responsables, el alcalde Hueje reportó la presencia de drones sobrevolando el casco urbano durante el incidente. El funcionario señaló que hay múltiples heridos, quienes fueron trasladados a un colegio del sector para recibir atención médica de emergencia.

Este evento ocurre en un contexto de ofensiva militar contra campamentos guerrilleros promovida por el gobierno nacional desde agosto. Hasta el momento, las autoridades no han informado de quiénes fueron los responsables del ataque, mientras continúan las investigaciones sobre el uso de explosivos y drones en el área.