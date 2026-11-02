Un atentado con un camión cargado de explosivos en el municipio de Planadas, al sur del departamento de Tolima, Colombia, dejó un saldo de cuatro personas fallecidas. Entre las víctimas se encuentra una bebé de dos meses de nacida, según confirmaron las autoridades locales tras el suceso ocurrido la noche de este domingo.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Internacionales
Cuatro personas mueren tras explosión de camión bomba en Planadas
Colombia
|2 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de noticiascol.com
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Cargando el siguiente artículo...