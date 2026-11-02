Colectivo LGBTIQ+ reclama ante el TSJ y en las calles el reconocimiento de sus derechos

Richell Briceño, abogada y activista presente en la actividad, explicó que la jornada tuvo un doble propósito: además de levantar sus banderas de lucha, los asistentes expresaron su solidaridad con las víctimas del doble sismo ocurrido el pasado junio, que afectó severamente al estado La Guaira. Esta movilización, originalmente planificada para ese mes, debió ser pospuesta debido a la emergencia sísmica.

La protesta se realizó pocos días después de que representantes del colectivo acudieran al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para solicitar respuestas sobre causas judiciales relacionadas con sus derechos, algunas de las cuales permanecen pendientes desde hace más de una década. Entre los puntos críticos, los manifestantes señalaron la necesidad de prohibir la criminalización de funcionarios militares por su orientación sexual y garantizar el reconocimiento legal de las parejas del mismo sexo.

Por su parte, el defensor delegado de Caracas, Bruno Gallo, reconoció la existencia de una deuda con este sector de la población y aseguró que la Defensoría del Pueblo está abierta a recibir solicitudes para ampliar los derechos ya consagrados. Actualmente, Venezuela mantiene restricciones que impiden el matrimonio igualitario, limitan la identidad legal de las personas trans y mantienen prohibiciones como la donación de sangre para personas homosexuales.

Con esta jornada, los participantes reiteraron su exigencia de igualdad jurídica y garantías plenas para el ejercicio de sus derechos, denunciando además situaciones de abuso policial y discriminación que persisten en el país.