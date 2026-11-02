Cientos de personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+ se movilizaron este sábado en Caracas con el objetivo de exigir el reconocimiento de sus derechos fundamentales. La manifestación, que recorrió las calles de la capital, puso sobre la mesa demandas históricas como el matrimonio igualitario, la protección legal para familias homoparentales y la implementación de sanciones contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género.
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Colectivo LGBTIQ+ reclama ante el TSJ y en las calles el reconocimiento de sus derechos
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