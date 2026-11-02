Avanzan trabajos de modernización en el viaducto que conecta la Costa Oriental y Occidental del Zulia

Hasta la fecha, los trabajos han permitido la instalación de más de seis kilómetros de cableado eléctrico a lo largo de los ocho kilómetros de extensión que posee el viaducto. Esta intervención busca restituir de forma progresiva el sistema de iluminación, garantizando mayor seguridad para los conductores que transitan por la vía en horario nocturno.

El proyecto de modernización contempla la sustitución de 290 luminarias tipo cobra, las cuales han sido diseñadas para mejorar la visibilidad en la calzada. Adicionalmente, el plan incluye la colocación estratégica de 144 luminarias de colores, con el objetivo de realzar los elementos arquitectónicos y estéticos del monumento ante las próximas festividades de fin de año.

Estas acciones de mantenimiento preventivo y correctivo, que abarcan estaciones de transformadores y redes de conexión, forman parte del compromiso de las autoridades para garantizar infraestructuras de transporte confiables, eficientes y seguras para el desarrollo socioeconómico de la entidad.