El viaducto que conecta la Costa Oriental con la Costa Occidental del estado Zulia registra avances significativos en su infraestructura, como parte de un plan de optimización de servicios públicos y viales en la región. Las inspecciones técnicas recientes han permitido constatar el despliegue operativo enfocado en la recuperación de la red eléctrica de esta estructura.
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Zulia
Avanzan trabajos de modernización en el viaducto que conecta la Costa Oriental y Occidental del Zulia
Infraestructura vial
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Con información de noticiascol.com
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