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Ajustan costos en peajes nacionales durante noviembre

Actualización de costos

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El Ministerio de Transporte dio a conocer las nuevas tarifas en los peajes de todo el territorio nacional para el presente mes de noviembre de 2026. La medida establece una estructura de costos diferenciada según el tipo de vehículo y su capacidad de carga.

De acuerdo con la información oficial, el monto mínimo para transitar por estas vías se fijó en 400 bolívares para vehículos livianos y microbuses. Por otro lado, la tarifa máxima corresponde a los vehículos de carga de seis ejes o más que transportan chatarra, los cuales deberán cancelar 20.700 bolívares.

Nuevas tarifas en peajes durante este mes de noviembre: montos actualizados

El esquema de pagos detallado por las autoridades es el siguiente:

  • Livianos: Bs 400
  • Microbuses: Bs 400
  • Autobuses: Bs 450
  • Camión 350: Bs 4.500
  • Camión 750: Bs 5.500
  • 3 ejes: Bs 6.000
  • 4 ejes: Bs 6.500
  • 6 ejes: Bs 8.000
  • 6+ ejes: Bs 8.000
  • 5 ejes (chatarra): Bs 16.000
  • 6+ ejes (chatarra): Bs 20.700

Esta actualización forma parte de las tarifas por vehículos para noviembre 2026 que rigen en las estaciones recaudadoras del país.

Con información de noticiascol.com

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