Ajustan costos en peajes nacionales durante noviembre

De acuerdo con la información oficial, el monto mínimo para transitar por estas vías se fijó en 400 bolívares para vehículos livianos y microbuses. Por otro lado, la tarifa máxima corresponde a los vehículos de carga de seis ejes o más que transportan chatarra, los cuales deberán cancelar 20.700 bolívares.

El esquema de pagos detallado por las autoridades es el siguiente:

Livianos: Bs 400

Microbuses: Bs 400

Autobuses: Bs 450

Camión 350: Bs 4.500

Camión 750: Bs 5.500

3 ejes: Bs 6.000

4 ejes: Bs 6.500

6 ejes: Bs 8.000

6+ ejes: Bs 8.000

5 ejes (chatarra): Bs 16.000

6+ ejes (chatarra): Bs 20.700

Esta actualización forma parte de las tarifas por vehículos para noviembre 2026 que rigen en las estaciones recaudadoras del país.