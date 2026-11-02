El Ministerio de Transporte dio a conocer las nuevas tarifas en los peajes de todo el territorio nacional para el presente mes de noviembre de 2026. La medida establece una estructura de costos diferenciada según el tipo de vehículo y su capacidad de carga.
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Ajustan costos en peajes nacionales durante noviembre
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