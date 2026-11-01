Un tribunal estadounidense desestimó la petición del gobierno de Donald Trump para prolongar la suspensión de una sentencia que cuestionaba la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Venezuela. El fallo original determinó que la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, excedió sus facultades al revocar este beneficio migratorio.
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Tribunal rechaza petición del gobierno de Trump para mantener suspendido el TPS para venezolanos
Estatus de Protección Temporal
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Con información de noticiascol.com
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