Tribunal rechaza petición del gobierno de Trump para mantener suspendido el TPS para venezolanos

Aunque el proceso judicial continúa abierto, la decisión judicial reciente genera expectativas sobre la posible restitución de la protección frente a la deportación y la vigencia de los permisos de trabajo para los beneficiarios. El gobierno todavía puede recurrir al Tribunal Supremo, instancia que previamente había autorizado de forma temporal la suspensión del beneficio.

No obstante, si el máximo tribunal no emite una resolución antes del 6 de noviembre, las protecciones podrían restablecerse después de esa fecha. La medida es seguida de cerca por la comunidad venezolana en Estados Unidos, que ve en este avance legal una oportunidad para recuperar la estabilidad laboral y migratoria. La decisión permitiría que los beneficiarios recuperen la protección frente a la deportación y sus permisos de trabajo.