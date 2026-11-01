Las autoridades sanitarias de Colombia refuerzan la vigilancia epidemiológica en el Valle del Cauca tras confirmarse el ingreso al país de dos ciudadanos provenientes de la República Democrática del Congo con diagnóstico de malaria. El Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud (INS) detallaron que ambos casos corresponden a malaria causada por Plasmodium falciparum.
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Desde 2012
Noticias de Venezuela hoy con cobertura de sucesos, política, economía, deportes e información de actualidad. Noticiascol cubre el país y las regiones 24/7.
Internacionales
Salud en Colombia investiga casos de malaria en viajeros procedentes del Congo
Alerta epidemiológica
|2 min de lectura|
Escuchar noticia
0:00 / 0:00
Con información de noticiascol.com
¿Qué te pareció esta noticia?
Sigue explorando
Cargando el siguiente artículo...