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Salud en Colombia investiga casos de malaria en viajeros procedentes del Congo

Alerta epidemiológica

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Las autoridades sanitarias de Colombia refuerzan la vigilancia epidemiológica en el Valle del Cauca tras confirmarse el ingreso al país de dos ciudadanos provenientes de la República Democrática del Congo con diagnóstico de malaria. El Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud (INS) detallaron que ambos casos corresponden a malaria causada por Plasmodium falciparum.

El primer paciente, un hombre de 33 años, falleció el pasado sábado 31 de octubre en un centro hospitalario de Palmira. Por su parte, el segundo afectado, de 50 años, se encuentra bajo aislamiento y atención médica especializada en la ciudad de Cali.

Ante el antecedente de viaje a territorio africano y la sintomatología presentada, los organismos de salud activaron los protocolos de investigación epidemiológica. Este proceso incluye el descarte de otras enfermedades, entre ellas el ébola, situación que las entidades aclararon de inmediato: la mención del ébola responde a los protocolos de vigilancia y no confirma la presencia de dicha patología en el país.

Actualmente, equipos del INS y de las autoridades territoriales realizan investigaciones de campo en Cali y Palmira para reconstruir los desplazamientos de los pacientes y establecer sus contactos. Asimismo, el proceso de rastreo permitió identificar a otras dos personas que refieren diagnóstico de malaria y se encuentran bajo tratamiento, quienes permanecen bajo seguimiento sanitario mientras avanzan las verificaciones de laboratorio.

Con información de noticiascol.com

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